非投等債、新興主權債 搶鏡

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

市場擔憂美國經濟走緩甚至衰退，資金也開始轉往歐日或中國大陸等市場。野村投信指出，美國經濟仍具韌性，但股市波動度將因市場情緒而升高，投資地區宜多元化；債市的波動較低，且可受惠於聯準會降息趨勢，看好具高殖利率優勢的非投資級債券與新興美元主權債。

野村投信投資長俞鼎基（Guy Uding）表示，從經濟數據來看，美國經濟具有韌性，不必過度擔憂，在川普政策中，監管鬆綁與減稅有助刺激經濟，縮減財政支出、課徵關稅與遣送非法移民則會減緩經濟動能。雖然多項經濟數據有轉弱跡象，但主要是美國企業擔心課徵關稅而搶先採購，造成今年1月貿易逆差擴大所致，美國經濟動能雖趨緩，預估第1季GDP仍可望有1.8%的年成長率。

由於政策面不確定性仍高，預期第2季美股仍較為波動，看好的股市為歐股、日股及印度股市。俞鼎基表示，政策面的不確定性縈繞不去，美股難脫震盪整理格局。歐洲股市今年表現亮眼，近幾個月MSCI 歐股指數EPS成長預估上修的幅度超過標普500指數，但歐洲股市仍將面對美國提高關稅及地緣政治風險，主動式選股是較合適的方式。

即使日圓因日銀升息走強，前景依然正向，且從價值面來看，日股屬於物美價廉的標的。印度出口占其GDP的比重低於其他國家，受到美國關稅政策影響較低，隨著印度政府資本支出金額從谷底回升，將有助於印度經濟與股市表現。

野村投信海外股票投資部主管呂丹嵐表示，過去十年美國獨強的情形出現轉變，資金開始轉進其他地區。因此，第2季全球股市布局宜採分散配置，除了美股外，包括歐洲、日本、印度甚至大陸股市，都可見到選股機會。

野村投信固定收益部主管謝芝朕指出，短期內美債殖利率仍處於區間整理格局，大幅跳升機率隨課徵關稅與經濟成長放緩預期降低。可加碼非投等債，除了美國，也看好新興歐洲與亞洲非投等債、投等債，中長期前景持續看好。

延伸閱讀

川普對等關稅將公布 學者：大陸台商得採新東向、新南向

台灣若列「骯髒15國」 恐衝擊經貿？財部觀察到這兩件事

川普稱4/2關稅解放日 羅奇：美國現類似處文革早期

川普2.0隱憂...美前商務部長：美國關稅可能加強地區化

相關新聞

川普2.0 美股短空長多

美國關稅戰持續受矚，市場仍擔憂美國通膨前景。安聯投信表示，在川普2.0衝擊下，美股短空長多，亞洲依賴出口的小型經濟國家受...

印度股基金 乘勢布局

印度股市連七紅，重新站回周、月、季線，近七日期間累計上漲5.6%，印度股市反彈也帶動投信發行印度股票基金表現，同期間都正...

中日印度股 長線釣大魚

亞洲面臨關稅及貿易不確定性，經濟成長前景受影響。不過，富達國際指出，中國大陸、日本及印度受惠於內需，展現長期投資契機。

醫療生化基金 有看頭

醫療生化產業今年來表現相對抗震，加上AI運用加持，產業受到法人資金青睞，長線資金持續流入，根據市場推估，若將AI技術用於...

非投等債、新興主權債 搶鏡

市場擔憂美國經濟走緩甚至衰退，資金也開始轉往歐日或中國大陸等市場。野村投信指出，美國經濟仍具韌性，但股市波動度將因市場情...

期街口道瓊銅 連四紅

期街口道瓊銅ETF（00763U）昨（26）日最高價衝到31.86元，已平去年5月24日以來高價，股價日K線連四紅。法人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。