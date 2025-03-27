非投等債、新興主權債 搶鏡

市場擔憂美國經濟走緩甚至衰退，資金也開始轉往歐日或中國大陸等市場。野村投信指出，美國經濟仍具韌性，但股市波動度將因市場情緒而升高，投資地區宜多元化；債市的波動較低，且可受惠於聯準會降息趨勢，看好具高殖利率優勢的非投資級債券與新興美元主權債。

野村投信投資長俞鼎基（Guy Uding）表示，從經濟數據來看，美國經濟具有韌性，不必過度擔憂，在川普政策中，監管鬆綁與減稅有助刺激經濟，縮減財政支出、課徵關稅與遣送非法移民則會減緩經濟動能。雖然多項經濟數據有轉弱跡象，但主要是美國企業擔心課徵關稅而搶先採購，造成今年1月貿易逆差擴大所致，美國經濟動能雖趨緩，預估第1季GDP仍可望有1.8%的年成長率。

由於政策面不確定性仍高，預期第2季美股仍較為波動，看好的股市為歐股、日股及印度股市。俞鼎基表示，政策面的不確定性縈繞不去，美股難脫震盪整理格局。歐洲股市今年表現亮眼，近幾個月MSCI 歐股指數EPS成長預估上修的幅度超過標普500指數，但歐洲股市仍將面對美國提高關稅及地緣政治風險，主動式選股是較合適的方式。

即使日圓因日銀升息走強，前景依然正向，且從價值面來看，日股屬於物美價廉的標的。印度出口占其GDP的比重低於其他國家，受到美國關稅政策影響較低，隨著印度政府資本支出金額從谷底回升，將有助於印度經濟與股市表現。

野村投信海外股票投資部主管呂丹嵐表示，過去十年美國獨強的情形出現轉變，資金開始轉進其他地區。因此，第2季全球股市布局宜採分散配置，除了美股外，包括歐洲、日本、印度甚至大陸股市，都可見到選股機會。

野村投信固定收益部主管謝芝朕指出，短期內美債殖利率仍處於區間整理格局，大幅跳升機率隨課徵關稅與經濟成長放緩預期降低。可加碼非投等債，除了美國，也看好新興歐洲與亞洲非投等債、投等債，中長期前景持續看好。