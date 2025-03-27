醫療生化基金 有看頭

醫療生化產業今年來表現相對抗震，加上AI運用加持，產業受到法人資金青睞，長線資金持續流入，根據市場推估，若將AI技術用於開發新藥，可加快新藥上市速度1.6倍、降低研發成本75%，同時能提升研發投資報酬率五倍。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，醫療產業研發因為AI提升投資報酬率，已成為不爭的事實，根據方舟投資Ark Investment估計，AI設計的藥物平均可創造25億美元價值，而且每一項藥物30年累積的價值可達到40億美元之多，遠高於傳統製藥的10億美元；從研發投資報酬率來看，AI同樣能讓醫療生化產業大幅受惠，能提升醫療產業研發投入的報酬率，由目前約5%水準大幅增加至14%至47%。

江宜虔解釋，在AI快速進步之下，醫療業應用端成本大幅降低，甚至已讓基因排序成本下降速度超越摩爾定律。資料顯示，人類基因排序成本由1990年代平均30億美元，驟降至2024年的600美元，預期到2030年將降至1美元的普及價，這些資料庫的成本降低，能大幅提升醫療產業的生產效率。

除了成本下滑，分析速度也在AI的算力幫助之下出現跳躍式的進步，江宜虔說明，同樣以計算基因排序為例，分析人類基因排序速度由2001年的180天，大幅降低至2024年的10分鐘，生物資訊量的增加，對於藥品研發進步有正向幫助。

江宜虔認為，因為剛性需求支撐，以及全球高齡化發展，醫療產業指數自1989年以來長期波動率約14.4%，與S&P500指數的13.6%差異不大，且遠低於科技產業21.6%的長期波動率，而現在又有AI驅動醫療產業的成長性，投資人不妨分批配置四大醫療生化次產業。

凱基醫院及長照產業基金經理人黃廷偉指出，全球對於AI的應用面將有增無減，看好AI技術加速滲透至日常應用，預期未來十年AI技術將顛覆各產業的發展進程，其中醫療產業結合AI的應用，將激發整體醫療生技的創新變革，包括透過AI協助醫護人員及早判斷各項疾病、隨時監測病情，更重要的是將大幅縮短新藥研發時程，創新生技醫療將是首要受惠產業。