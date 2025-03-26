錢進平衡商品 抗跌跟漲

清明節前台股持續量縮，能否「節」後重生？法人表示，近十年清明節後的台股平均表現都正報酬，不過今年因變數增加，雖然對台股後市不看淡，可趁台股拉回分批布局台股平衡基金，掌握「抗跌、跟漲」投資契機。

儘管歷年資料顯示清明假期對台股盤勢影響不大，但除長假效應外，今年增添4月2日川普關稅政策變數，台股勢必也會跟著國際市場連動。

觀察台股平衡基金近一周表現，在指數漲跌劇烈波動下仍能打敗大盤的有六檔，其中前三名分別為群益安家基金1.26%、群益平衡王基金0.71%、群益真善美基金0.35%還維持正報酬。

群益平衡王基金經理人陳沅易表示，統計近十年清明節前後台股大盤表現，以平均報酬率來看，前後各期間都是正報酬表現，數據顯示清明節並無變盤之勢，投資人不必過度擔憂。雖然現階段是第一季底、第二季初，逢年報跟季報的公布期，加上今年的川普2.0亂流不斷，台股也難逃大漲大跌態勢，當前製造業整體庫存水位健康，有助廠商主動回補庫存、擴大生產，帶動出口與投資動能增強，預期2025年台灣GDP將呈現逐季走升，有利台股後市表現。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，2025年度波動加大，若有拉回至相對低點，可望為布局良機，高股息可以提供下檔防禦力。目前台股殖利率均值約在2.3%，預期2024年度配息可望恢復成長，操作上以長期配息穩定為主要核心持股方向，並布局殖利率在市場均值之上且有高度成長標的。看好產業族群如半導體、IC設計、AI概念、蘋果供應鏈、文創、資服、網通、原物料等次產業。

群益投信台股研究團隊表示，台股平衡基金整體投資策略只要看對趨勢、因應金融市場變動適當調整股債比例，不僅降低投資組合波動，亦能掌握市場走升的投資契機，有助投資效益。