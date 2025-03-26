台股科技基金 逢低買

台股昨（25）日上漲166點、台積電（2330）暫倖免於半導體關稅不確定性影響，也回神站上990元。法人表示，AI仍是長線科技發展主軸，建議可趁震盪時伺機逢低布局台股科技型基金。

法人表示，對等關稅公布後或有機會利空出盡，震盪區間大致落在20,000~23,000點。在台廠面對高關稅下餘衝擊，關稅成本自行吸收產生短痛，若企業將關稅成本轉嫁給消費者將產生長痛。面對川普關稅政策，無論台灣廠商能否順利將關稅成本轉嫁給客戶，影響的差異僅在於短期或長期的痛苦，而接下來經濟表現仍舊充滿川普風格，即利多或利空都存在不確定性。

根據CMoney統計至24日，觀察全數33檔台股科技型基金中，復華台灣科技高股息、台中銀數位時代、華南永昌未來科技、日盛高科技、合庫台灣高科技、群益創新科技，表現優於台股大盤，近期績效相對強勢。

日盛投信台股投資研究團隊表示，2024年台灣上市櫃企業營收合計逾43兆，年成長12.9%、創下歷史新高，獲利年成長上看42.4%，2025年表現可望再下一城，預估營收及獲利均將有機會持續挑戰第二年之雙位數成長，台股可望由基本面引領走出中長多格局。

題材上，台中銀數位時代基金研究團隊表示，看好遊戲產業、低軌衛星及機器人三大主題，估人形機器人產值在2030年之前複合年成長率皆達7成以上。台廠遊戲股王有相當潛力，主因該遊戲幾乎都是自家製造，擁有IP授權的優勢可拓展版圖至海外。

台中銀投信指出，台積電擴大赴美投資，海外晶圓代工價格可適當反映成本變化，成本轉嫁下毛利風險可控，長期毛利率維持50%以上應仍可達成。AI前景仍是樂觀，第1季整理反倒浮現進場時點，看好AI應用台廠供應鏈。

GTC大會加持力道逐漸發酵，AI、機器人、汽車自駕、無人機等主題仍受到部分資金的青睞，不過類股輪動快，加上市場信心保守，3月整體大方向仍不脫盤整的大箱型格局。考量企業獲利持續成長等基本面大方向仍未出現扭轉，現階段市場主要受氣氛影響，對後市謹慎觀察，建議在盤勢反覆消化雜音、擔憂與評價面的修正壓力仍需一段時間的情況下，檢視基本面、汰弱留強仍是應對關鍵。