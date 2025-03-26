快訊

晴朗熱爆高溫飆35度以上 吳德榮：周五轉冬天至少溼冷3天

退伍男與家人鬧翻遠走他鄉 2年後教召找嘸人成通緝犯

一句武統 風聲鶴唳 國人開啟「自我言論審查」

美股基金 市場寵兒

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

今年來全球股市逆風，導致跨國投資股票型基金規模下滑、績效翻黑，不過，看好AI趨勢等長線成長題材機會，國內基金投資人持續透過定時定額進場布局，帶動美股及科技股票型基金定時定額逆勢增溫。

根據投信投顧公會統計，聚焦全球或區域的科技股票及美股基金，包括統一全球新科技、復華全球物聯網科技、第一金全球AI人工智慧、日盛全球關鍵半導體、群益美國新創亮點及復華美國新星等基金，今年來在定時定額人數及筆數皆有較突出的成長。

投信法人表示，目前市場修正主要反映關稅等不確定性，資金仍維持於各產業與區域間輪動，加以美國經濟韌性、聯準會政策、AI發展仍對股市有所支撐，全球股市並無進入空頭風險。近期行情明顯下跌，提供逢低布局成長題材的機會，建議透過定時定額，或者增加固定收益產品配置，以因應風險及不確定性。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，近月科技股波段跌幅雖大，但與過去修正時不同，企業獲利幾乎沒有被下修，科技產業獲利預估仍然維持穩健，若不確定性消除，科技等成長題材仍將是資金回流布局首選。

根據統計，3月中旬前資金明顯流出科技ETF，近兩周隨行情歷經明顯修正後逐步回籠，科技ETF再度重回淨流入最高產業。

復華美國新星基金經理人蔡佩珊指出，美股近月下跌可能更多反應市場對川普政策先前過度樂觀的修正，而非真正對景氣衰退的擔憂；此外聯準會仍有充分降息空間，因應因川普政策導致的景氣放緩，美國景氣陷入衰退可能性仍然偏低，將採多元配置投資主題，掌握類股輪動投資機會。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，近期美國經濟數據相對疲弱，加上川普關稅政策可能推升通膨，使市場擔憂美國經濟前景，股市短線也因此出現較大震盪。但預期通膨仍呈現降溫趨勢，今年美國經濟成長雖放緩，但保持成長。基本面相對穩健，使美股中長線行情不淡，尤其是需求強勁的科技股。在AI高速成長的背景下，相關類股將持續受惠，有利供應鏈後市表現。

延伸閱讀

最低工資諮詢會 委員聚焦川普政策可能影響

川普嫌醜肖像畫州議會取下 普亭贈肖像畫獲讚美收下

傳川普考慮4月2日「兩步驟」實施新關稅 可能方案曝光

Honda怎麼躲川普的進口關稅？向Toyota買電池！

相關新聞

台股科技基金 逢低買

台股昨（25）日上漲166點、台積電暫倖免於半導體關稅不確定性影響，也回神站上990元。法人表示，AI仍是長線科技發展主...

錢進平衡商品 抗跌跟漲

清明節前台股持續量縮，能否「節」後重生？法人表示，近十年清明節後的台股平均表現都正報酬，不過今年因變數增加，雖然對台股後...

第2季基金投資趨勢／川普政策助攻股 重押五成資金

第一金投信指出，川普上任後市場波動加劇，建議投資人第2季採取穩健配置策略，其中五成資金鎖定川普政策助攻財，如人工智慧（A...

布局美股 善用定期定額

關稅戰衝擊美國總體經濟，「AAII散戶投資人情緒指數」近期看空比率創波段新高。法人表示，就過去15年的回測數據顯示，當市...

複合債基金 可攻可守

美國經濟前景不明、美股震盪幅度加大，加上美國聯準會緩降利率趨勢明確，帶動債券市場買氣，根據統計，資金已連續11周淨流入債...

非投等債商品 買氣旺

在川普2.0掀起的國際政經不確定性的干擾下，避險情緒增溫，根據集保中心最新公布的債券ETF受益人數統計，今年來非投等債E...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。