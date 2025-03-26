今年來全球股市逆風，導致跨國投資股票型基金規模下滑、績效翻黑，不過，看好AI趨勢等長線成長題材機會，國內基金投資人持續透過定時定額進場布局，帶動美股及科技股票型基金定時定額逆勢增溫。

根據投信投顧公會統計，聚焦全球或區域的科技股票及美股基金，包括統一全球新科技、復華全球物聯網科技、第一金全球AI人工智慧、日盛全球關鍵半導體、群益美國新創亮點及復華美國新星等基金，今年來在定時定額人數及筆數皆有較突出的成長。

投信法人表示，目前市場修正主要反映關稅等不確定性，資金仍維持於各產業與區域間輪動，加以美國經濟韌性、聯準會政策、AI發展仍對股市有所支撐，全球股市並無進入空頭風險。近期行情明顯下跌，提供逢低布局成長題材的機會，建議透過定時定額，或者增加固定收益產品配置，以因應風險及不確定性。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，近月科技股波段跌幅雖大，但與過去修正時不同，企業獲利幾乎沒有被下修，科技產業獲利預估仍然維持穩健，若不確定性消除，科技等成長題材仍將是資金回流布局首選。

根據統計，3月中旬前資金明顯流出科技ETF，近兩周隨行情歷經明顯修正後逐步回籠，科技ETF再度重回淨流入最高產業。

復華美國新星基金經理人蔡佩珊指出，美股近月下跌可能更多反應市場對川普政策先前過度樂觀的修正，而非真正對景氣衰退的擔憂；此外聯準會仍有充分降息空間，因應因川普政策導致的景氣放緩，美國景氣陷入衰退可能性仍然偏低，將採多元配置投資主題，掌握類股輪動投資機會。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，近期美國經濟數據相對疲弱，加上川普關稅政策可能推升通膨，使市場擔憂美國經濟前景，股市短線也因此出現較大震盪。但預期通膨仍呈現降溫趨勢，今年美國經濟成長雖放緩，但保持成長。基本面相對穩健，使美股中長線行情不淡，尤其是需求強勁的科技股。在AI高速成長的背景下，相關類股將持續受惠，有利供應鏈後市表現。