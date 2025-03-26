國際股市持續受關稅戰影響，不過觀察跨國投資股票型基金近一周前十強，以印度相關基金表現最為強勢，遠超越台股大盤的1.0%。法人建議，高盛預估印度企業獲利2025與2026年將分別成長12%與15%，不論在亞洲或全球皆居前茅，可趁勢逢低布局。

根據CMoney統計至21日，跨國投資股票型基金共計804檔，近一周績效表現前十強依序包括：群益印度中小、群益印巴雙星、群益大印度、野村雙印傘型基金之印度潛力、瀚亞印度、元大印度、台新印度、摩根新興日本、元大新興亞洲、元大日本龍頭企業基金，績效介於3.3%至7.7%之間，更是優於台股大盤，表現相當強勢。

群益印度中小基金經理人向思穎表示，整體上，印度經濟仍保持在擴張水準，基本面穩健無虞，至於通膨則續降，CPI年率可望朝4%前進，由此推測央行將有降息空間。

此外，政府減赤進度仍待觀察，不過另一調高所得稅級距以及免稅額度的措施有利於一般民眾，料將進一步刺激內需消費，有助為印度股市提供支撐，大盤料將有回穩契機，短線逢回不失為建立中長期佈局之契機。產業方面，現階段可留意原物料與消費類股表現。

台新印度基金經理人黃俊晏分析，川普對全球展開對等關稅動作，對於印度而言，印度受貿易戰風險相對低，因為印度近年受惠於友岸外包，對美國出口增加310億美元，約佔美國進口增量的5%，遠不及其他國家。

川普上任後關稅議題風險較低，且印度佔美國進口總額僅2.8%，美國佔印度出口占比也只約15%，貿易戰潛在影響程度小；僅軟體服務與製藥產業的美國營收占比較高。