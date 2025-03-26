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公用基建題材 扮第2季要角

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

投信指出，觀察今年、近三個月以及近一年的類股及指數表現，僅公用事業及金融股在各期間表現皆優於大盤指數，公用事業表現尤佳，市場預期，行情波動情勢可能延續至年中，第2季投資組合中公用水電瓦斯類股必備，可以作為提升防禦力搶攻收益的穩健資產部位。

今(2025)年金融市場震盪劇烈，短期仍看不到放緩跡象，2月股市創高後，近期的震盪走勢已使得各主要指數大幅回檔，防禦性產業則守穩行情，包括：公用事業、金融、能源與健康照護等今年逆勢上揚，漲幅在1%至6%。

Bloomberg評估調查顯示，川普2.0時代，低Beta特性的公用事業股受到政治因素衝擊低，反倒受惠川普政策的正面激勵，2000年以來的歷次貿易干擾對各產業股價的影響情形觀察，公用事業更是受惠逆勢上揚表現最佳的指數。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，AI應用的資料中心電力需求未來五年大幅增加，美國資料中心用電目前約占3%，預期至2030年上升至10%，相關電力類股受惠可期。

此外，川普政府在能源政策方向，轉為更重視傳統能源，有助天然氣及管線成長展望。

交通基礎建設汰舊換新，挹注在鐵公路以及機場港口等傳統基建的動能持續回溫，並且維持穩定獲利能力。

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