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布局美股 善用定期定額

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

關稅戰衝擊美國總體經濟，「AAII散戶投資人情緒指數」近期看空比率創波段新高。法人表示，就過去15年的回測數據顯示，當市場落入悲觀階段時進場布局美股，建議可趁震盪時刻，善用定時定額、母子基金複合投資法，紀律投資克服恐懼與貪婪。

根據「AAII散戶投資人情緒指數」統計至17日，目前看空美股比率達六成，看多者僅二成，多空相減差距為歷年來之最，且就過去經驗顯示，看空比率減去看多數值若超過20%，代表市場氣氛落入過度悲觀，股市有超賣可能，意味底部或已形成。

據統計，包含今年在內，過去15年散戶「看空比率超過50%」且看空減去看多數值超過20%的情境，共有七次，其中前六次在散戶看空達恐懼條件後，美股S&P 500指數不論是一個月、三個月、六個月及一年後平均報酬皆為正數，其中持有六個月後最佳報酬達35%、最差負報酬7%，持有一年最佳報酬近六成，最差約負6%。

展望後市，除了美國市場，歐洲和亞洲市場也出現明顯反彈。MSCI新興市場指數回升3.11%，表明在貿易戰風險暫緩及地緣政治局勢改善背景下，全球資金正趨向尋找新的成長機會。

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