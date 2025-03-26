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複合債基金 可攻可守

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美國經濟前景不明、美股震盪幅度加大，加上美國聯準會緩降利率趨勢明確，帶動債券市場買氣，根據統計，資金已連續11周淨流入債券市場，總金額達1,488億美元。

野村投信表示，今年具有較高殖利率的債券如企業債與新興市場債值得加碼買進，複合債基金是攻守兼具的好選擇；此外，非投資等級債擁有良好基本面，適合納入投資組合。

野村資產管理首席策略分析師Fraser Hedgley表示，美國政策不可預測性給聯準會暫停降息周期的時間和理由，儘管利率上升，美國經濟仍然相當強勁，美國降息似乎將是緩慢漸進式。為應對這種環境，野村基金（愛爾蘭系列）-全球多元收益債券基金選擇高殖利率的債券，如新興債，除了高票息收入，並希望在降息時受益於額外的資本增值。其中，歐洲銀行債，主順位債券提供具吸引力的收益率，且違約機率低。

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