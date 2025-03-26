非投等債商品 買氣旺

在川普2.0掀起的國際政經不確定性的干擾下，避險情緒增溫，根據集保中心最新公布的債券ETF受益人數統計，今年來非投等債ETF買氣最旺，受益人數增加30,821人至90,095人，其次則為中短天期美債ETF，受益人數增加5,531人至26,182人。

財富管理專家表示，由債券ETF受益人變化結果，可觀察出在市場不確定性環伺，加上聯準會降息步調放緩，所幸景氣與企業營運韌性仍足的環境中，非投等債因擁有收益吸引力，且與中短天期債同樣具備存續期間較短、較能抵禦波動的特性，更加受到投資人青睞。

目前市面上共有六檔非投等債ETF，當中以群益優選非投等債（00953B）今年來受益人數增加22,571人最多，人氣最旺。近日00953B也公告最新配息資訊，本次預估每股配發金額為0.07元，維持新高水準，換算下來年化配息率達8%。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰表示，雖然今年來金融市場波動頻頻，不過無論是自經濟或企業獲利面來看，都保持穩健態勢，非投資等級債發行企業營運無疑慮，不良債權規模減少，違約風險偏低，加上在現階段美債殖利率高檔震盪的環境中，非投等債的高息收與低存續期間特性，既滿足投資者對於收益的需求，也能抵禦利率波動風險，可望吸引資金持續進駐，表現仍值關注。

凱基美國非投等債ETF研究團隊指出，美國非投資等級債指數殖利率水準目前7.52%，高於十年平均的6.66%，顯示目前美國非投等債殖利率仍居歷史相對高位。3月聯準會官員對於降息態度更趨謹慎，不過在川普政府關稅政策尚未明朗、市場加重衰退擔憂的情況下，預期10年期公債殖利率將下調至4.0~4.5%之間區間震盪，非投等債的殖利率與票面利率深具投資吸引力。