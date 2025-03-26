第2季基金投資趨勢／川普政策助攻股 重押五成資金

第一金投信指出，川普上任後市場波動加劇，建議投資人第2季採取穩健配置策略，其中五成資金鎖定川普政策助攻財，如人工智慧（AI）趨勢投資、太空衛星ETF、受到川普政策影響較輕的日股等；另外五成資金布局息收資產，包括公用事業基金及美元非投資等級債券ETF，以降低投資組合波動。

第一金投信投資長曾志峰說明，第2季投資鎖定川普政策助攻財，選擇追成長為主的投資機會，像是川普廣邀科技巨擘共同參與的「星際之門（Stargate）」計畫投入AI基建，或受惠川普與馬斯克積極推動的登陸火星及月球計畫等，挑選AI或AI機器人自動化、太空衛星等新科技產業投資題材。

AI主題基金，在投資組合中可占兩成。第一金全球AI人工智慧基金鎖定演算、大數據、算力等三大技術層面，以技術及軟體為主，投資地區以美股為主，目前產業分布以資訊技術股占63.8%最多，通訊服務、消費股則各占約一成。第一金全球AI機器人及自動化產業基金則偏向硬體、製造及AI轉型契機等標的，也可以列入考慮。

第一金太空衛星（00910）受惠於川普效應及太空產業的實質成長驅動，投資前景看好，是台灣唯一一檔純太空概念ETF，近期產業話題性強，可配置10%的資金。曾志峰分析，太空產業具高Beta特性，最適合採取ETF的方式進行投資。

00910追蹤Solactive太空衛星指數，成分股為太空衛星關鍵企業，網羅30檔太空概念績優股，採取均權配置策略，每半年調整一次成分股。這檔ETF去年11月起隨著川普當選而規模大增，全年規模激增295%；成分股以美股占64.5%最多，其次是台股的11.2%、日股的8.4%。

日股基金則可占20%。曾志峰指出，日本經濟主要受惠於內部消費動能、薪資成長、海外觀光等。日本科技、消費與金融受美國政策影響輕、受日本內需拉抬動力較大。日本連續兩年加薪幅度大於5%，還有巴菲特加碼五大商社等議題，日股具備利多支撐與逢低加碼投資機會。

第一金量化日本基金結合量化模型與經理人優質選股，持股偏重資訊技術、消費及工業、金融等領域。基金前五大持股為松下占5.9%、日本電氣占5.1%、野村4.8%、三菱重工4.3%、NTT數據4.2%。

至於收益型資產，在第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金，有61%為水電瓦斯股，屬於民生消費必需品，需求受景氣影響小，獲利及現金流較穩定；20%則在運輸及配送概念股，資本支出較少，獲利持穩，股息支付率與穩定度最好。如果選擇新台幣月配息級別，基金半年來的年化配息率超過5%。

第一金優選非投債本月剛掛牌，目前投資組合存續期間較短，僅2.2年，對利率變動敏感度較低；產業分布以能源債占25.5%最多，其次是循環性消費債的17.3%、通訊/媒體債的13.2%；目前平均殖利率達8.35%，掛牌後首次月配收益評價在4月底。

曾志峰指出，市場持續關注美國經濟變數，2025年降息節奏延遲。儘管近期非投等債震盪，但信用利差仍維持在歷史低值之下。市場風險情緒雖有波動，但沒有轉弱，顯示企業基本面仍具備韌性。美國企業去年提前進行再融資，企業槓桿率與償債能力可控，違約率也處低檔。