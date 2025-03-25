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美國對等關稅大限逼近 經理人揭買1基金很聰明

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國對等關稅大限逼近，關稅與企業財測不確定仍然存在，美股持續震盪，而美國總統川普於尾盤重申「實行對等關稅將具彈性」，股市則應聲反彈收紅；聯準會最新利率點陣圖則顯示今年將降息2碼。國泰投信表示，美國總統川普上任後幾乎每日都有重磅要聞，恰逢美股位處歷史高點，難免有波動，建議投資人此時可布局配置均衡的國泰美國多重收益平衡基金，由基金經理人機動性操盤，靈活應對市場變化，基金提供新台幣、美元、南非幣、日圓跟人民幣不同幣別可選，免換匯即可參與美國股債行情。

國泰美國多重收益平衡基金基金經理人范姜佩瑩表示，短期美國市場在對等關稅政策確定、市場不確定性最大化之前，仍持續受到消息面變化而波動加劇，且部分川普說法雖看似激進，然實則作為與其他國家談判的籌碼，最終協商結果仍待時間完成。市場風險偏好減弱，且對於消費動能疑慮升溫，但還不足以導致經濟衰退，中期在關稅議題較明朗後股市仍有表現空間。

美債部分，聯準會最新利率點陣圖顯示，2025年、2026年、2027年將分別降息2碼、2碼、1碼，而芝商所FedWatch資料顯示則更為樂觀，預期聯準會最快6月宣布再度降息，今年有望再降息3碼，這將有利於債券市場，且企業違約率可控，信用風險有望維持在相對低位，投資債市除了可望享有高於均值的債息收益以外，在聯準會持續降息的過程中，未來資本利得空間亦值得期待。

范姜佩瑩指出，短期市場因消息面而波動加劇，以平衡型基金布局美國市場，為有效降低波動的聰明作法。國泰美國多重收益平衡基金截至1月底透過股債搭配，以美國市場為主，股債配置約4：6，股票部位以科技、消費、金融為主軸；債券主要布局於投資等級債，以金融債為重心，兼顧股票市場報酬、且運用債券部位降低波動，能夠因應總經局勢變化。

美國 關稅 降息

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