高殖利率債券前景佳 美非投等債整體優勢多 複合債基金攻守兼具

美國經濟前景不明、美股震盪幅度加大，加上聯準會緩降利率趨勢明確，帶動債券市場買氣，根據統計，資金已連續11周淨流入債券市場，總金額達1,488億美元。野村投信表示，2025年整體債市投資前景亮眼，在各類債種中，具有較高殖利率的債券如企業債與新興市場債值得加碼買進，複合債基金是攻守兼具的好選擇；此外，非投資等級債擁有良好基本面，適合納入投資組合。

野村資產管理首席策略分析師Fraser Hedgley表示，投資團隊數月前即已預期政策風險與市場波動度將保持偏高水平。美國總統川普逐步實施他在選前的承諾例如關稅等政策，已引起市場波動，川普無意嚴重損害美國經濟或其股市，因此關稅議題如同其談判手段，將繼續使用關稅來做為威脅。

未來也許一開始真的會實施，但最終會利用這些關稅來贏得對手讓步，並將其取消作為川普式的勝利。關稅可能帶來通膨，但影響是一次性的，而不是通膨持續上升的系統性原因。

美國政策的不可預測性給美國聯準會暫停降息周期的時間和理由。聯準會仍然存在降息傾向，儘管利率上升，美國經濟仍然相當強勁，因此，美國降息似乎將是緩慢漸進式的。為了應對這種環境，野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金選擇高殖利率的債券，如新興債，除了高票息收入，並希望在降息時受益於額外的資本增值。

團隊對於新興債的投資國家非常挑剔，投資於墨西哥、南非等殖利率較高的主權債，羅馬尼亞可望繼續向加入歐元區邁進，也較類似信用評級國家提供更具吸引力的殖利率。土耳其則是一個策略性部位，短期內較高的殖利率可彌補其價格波動。巴林和埃及是長期持有的部位，不但提供高殖利率，且埃及基本面快速改善。

基金還繼續持有歐洲銀行債，主順位債券提供具吸引力的收益率，且違約機率低。此外，可轉換債券部位則繼續偏向於評價偏低的公司，它們的下行風險有限。

野村企業研究與資產管理執行董事暨策略分析師Brett Collins指出，川普總統的政策同時帶來機會與挑戰，關稅與貿易戰固然不利於美國經濟，但減稅、放寬監管以及增進效率等將有利於經濟成長。隨著市場風險意識增加，美國非投資等級債券的價格與殖利率基本上保持穩定。

就基本面而言，美國非投資等級債券仍相當強韌，截至2024年12月，美國非投等債過去12個月依面額加權違約率為0.4%，淨槓桿倍數為3.8x，處於長期相對較低水準，從技術面來看，2027年之前只有約8%的非投資級債務到期，不僅降低發債需求(供給)，也有利控制違約率。

目前美國非投資級公司債利差約為310個基本點(bps)，雖與過去幾個周期的最緊俏水準相去不遠，但平均到期殖利率(YTM)顯著相對較高，處於超過7%的高水準。此外，美國非投資等級債券指數信用品質亦相對改善，信評較佳的BB券占比接近一半；且指數之平均美元價格目前最低廉。整體而言，美國非投資等級債券仍具備良好的投資價值。