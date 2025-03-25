電動車概念 長抱有錢途

根據美銀最新統計報告，今年1月全球純電動車銷量為81.3萬輛，銷售額年增長19.4%。法人表示，全球股市近期震盪，然市場最終將回歸到產業基本面，電動車產業長線前景可期，建議分批逢低布局、分散風險，參與長期業績行情。

根據CMoney統計至20日，觀察近兩年以來長期布局電動車主動式基金及被動式ETF相關績效表現，其中富邦未來車ETF（00895）達95.7%表現最為亮眼，其次為國泰全球智能電動車ETF的67.2%、永豐台灣智能車供應鏈ETF的53.5%，而群益智慧聯網電動車、日盛全球智能車、合庫AI電動車及車聯網創新、中國信託臺灣綠能及電動車ETF等，也有達14%以上的績效表現。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，全球減碳趨勢明確，電動車產業發展趨勢持續，且伴隨著AI發展、晶片算力提升以及高階感測器產品的精進，可協助強化車輛對內部與外部的感知能力，並進一步提升自駕車安全性，搭配各國政策鼓勵下與電動車相關基礎設施布建持續擴大，中長期全球電動車滲透率仍有望提升，相關供應鏈表現可持續關注。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，輝達執行長黃仁勳在GTC大會宣示，通用機器人時代、自駕時代雙雙到來，其中自駕車利用Omniverse與Cosmos從生成數位虛擬場景到導入物理數據利用AI訓練AI，而AI人工智慧相關、自動駕駛、人形機器人三大投資主軸，都屬泛AI投資概念。建議可透過電動車與智能概念之主動式基金，掌握AI超級盃新紀元帶來的投資商機。