債券商品吸金力道放緩

聯準會維持基準利率不變，美國公債小幅上漲，資金則持續流入債市、但力道持續放緩，過去一周整體固定收益型ETF共獲56.5億美元資金淨流入，主要為美債獲41.9億美元淨流入、亞債也獲3.1億美元淨流入，但歐債遭6.9億美元淨流出。

從債券信評看，投資等級債ETF獲資金流入14.3億美元，非投資等級債ETF也獲12.1億美元資金流入。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，儘管通膨黏著、聯準會鷹派與一連串的政策行動，市場表現仍屬堅韌，技術面仍有利，供給短缺、需求持續。再者，企業資產負債表仍健康，相信在經濟衰退風險仍低且無意外市場事件下，違約率將仍處低於長期平均。預期市場差異化表現將加大，維持精選持債策略。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克認為，美國經濟在2024年經歷了由強勁消費支出、穩健企業獲利與相對穩定的就業市場所推動的強韌成長，這為進入到2025年提供了有利的背景。評估即使經濟放緩至更可持續的長期趨勢水平，美國經濟堅韌表現將可望持續。債市應廣布公債、機構房貸抵押債、投資級債與非投資級債以掌握各類收益機會。

安聯投信海外投資首席許家豪指出，多元配置有望增加多面向收益來源，並分散風險。川普政策對經濟與通膨前景帶來諸多不確定性，市場受消息影響大幅波動，建議不要只關注單一市場，應考慮多元化布局，包括全球投資級債、非投資級債以及新興市場債。這種跨區域、跨產業配置能分散風險，使投資組合穩健成長。