中租基金平台 新推靈活扣

台灣首家線上基金超市「中租基金平台」推出全新「中租靈活扣」，整合五種程式交易進階功能，被網友譽為平台業界定期定額機制的「豪華頂配」，其中「抄底投」功能正適合當前震盪加劇的環境。啟用後系統會每日自動監控基金淨值，當最新淨值較前10或前20日淨值的跌幅達標，可設定5、10、15、20%等跌幅，便自動執行單筆加碼，不必擔心會錯失低點進場機會。

美國總統川普政府上任後，反覆的關稅政策擾亂市場，導致美股從高點回落超過10%，許多投資人不禁產生疑問：是否該進場低接？根據美國財經專家Charlie Bilello統計，1928年來美股平均2.5年才會發生年內跌幅達15%的情況，20%跌幅更是平均四年才一遇，專家建議，當市場大幅回調往往是難得的投資機會。

中租基金平台總經理蘇皓毅認為，當前美國實際經濟「硬數據」維持韌性，屬於調查預測類的「軟數據」則快速下行，顯示投資人過度悲觀，想盡量分散進場風險者，可設定「前20日淨值」的「抄底投」，而手中銀彈充足的投資人，可選擇「前10日淨值」，增加觸發機會，加速進場步調，擴大投入本金。

在實務操作上，蘇皓毅建議採取「小跌小扣、大跌大扣」的分層加碼策略，更能有效降低平均持有成本、助益長期投資績效。標普500過去十年回測數據顯示，若參考美股歷史跌幅分布，啟用「抄底投」前20日淨值跌幅20%、15%等條件，則抄底投單筆加碼部位報酬率分別可達152%、138.3%，遠高於傳統定期定額的94.2%，中租靈活扣「抄底投」最多可設定四個加減碼條件，同時啟用的助攻效果有望更驚人。

市場波動難料，任何投資都存在風險，善用程式交易機制有效落實紀律投資，收益有望錦上添花，投資人可把握中租基金平台「全站基金申購0手續費」優惠，搶先體驗「中租靈活扣」定期定額機制。