第2季基金投資趨勢／股八債二配置 分散投資區域

統一投信表示，不確定性因素上升，預期第2季全球金融市場將持續震盪，有必要增加防守性部位以降低資產波動。不過，人工智慧（AI）成長加速，使股市仍有表現機會。面對機遇與波動並存的市場，投資人可以採用股八債二的資產配置，並分散股票部位投資區域，應對全球資金流向變動。

AI保持高成長趨勢，預計仍為今年股市投資主軸。統一投信表示，可布局20%的台股科技股、20%的美國科技巨頭和20%的全球科技股，以全方位掌握AI帶來的全球商機，並配置20%的大中華股票，參與中港股市回升行情。至於20%的債券部位，則建議配置在BBB級ESG長天期公司債。

統一奔騰基金聚焦台股最具成長潛力的科技產業，以AI伺服器、特殊應用IC（ASIC）、AI 個人電腦（PC）/筆電/手機、機器人及受惠資料中心頻寬升級的光纖/交換器供應鏈等為投資主軸。

統一奔騰基金最新淨值達到235.83元，為台股科技型基金淨值王。這檔基金績效表現也相當亮眼，近二年報酬率達到80%，遠勝加權指數的44.1%、電子指數的63.7%，與台股基金平均漲幅48%相比，更高出31個百分點。這檔基金的五年漲幅達357.1%，為所有台股基金第一名。

統一投信表示，美國作為AI發展核心市場，是科技股布局中重要的一環。自從2023年AI拉開科技新時代序幕，美股強勢領漲全球股市。科技巨頭代表性指數FANG+指數，成分股精選十大科技巨頭，包括美股市值前六大的蘋果、輝達，微軟、亞馬遜、Google及META，加上多個科技子領域龍頭博通、網飛、ServiceNow及CrowdStrike，利用尖端AI技術疊加核心業務優勢，使科技巨頭營運如虎添翼。

統一FANG+（00757）近兩年漲幅逾124%，為台灣所有掛牌原型股ETF績效第一。今年來美股修正，吸引大批投資人逢低搶進。3月14日集保數據顯示，今年來00757的受益人數大增3.16萬人至9萬人以上，創歷史新高，增幅超過54%，在海外股票型ETF中受益人數增加最多。

統一投信表示，在中國大陸推出DeepSeek後，低成本AI加速相關應用發展，推動全球資金轉向。統一全球新科技基金投資範圍廣，可靈活應變科技產業變化及國際資金流向轉變。這檔基金2月底前五大投資區域分別為美國、香港、台灣、日本及中國股市，採AI軟硬體並重的投資策略，掌握全球AI商機。投信投顧公會2月底數據顯示，這檔基金定期定額扣款達到9,462萬元，為跨國主動式股票型基金最高。

統一投信表示，中國大陸房價預期止穩、消費政策發酵，加上居民消費信心復甦，有利中港消費回溫。

在台美股市漲至相對高檔的背景下，中港股市評價相對低，具備投資潛力，今年來吸引不少資金流入。統一大中華中小基金以大趨勢與低基期類股均衡布局，靈活布局於全球AI軟硬體供應鏈與大中華新興消費類股。

統一投信表示，川普關稅不確定性使美國就業與經濟成長放緩，建議布局長天期ESG公司債ETF。

統一ESG投等債15+ ETF鎖定優質BBB級債券，不僅能滿足避險及債息收益需求，在美國聯準會（Fed）中長期降息趨勢下，也具備資本利得潛力。