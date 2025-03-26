【蓄勢待發】美國非投資級債持續看俏！

聯準會自2024年9月已實施三次預防性降息，在川普美國優先政策，加上目前美國通膨率已從高點回落，經濟面預期仍會呈現溫和成長，市場預估未來兩年仍將處於降息階段，有利於固定收益投資工具表現！債市投資策略建議可聚焦在美國非投資級債，受惠於企業基本面強韌，將使違約率維持於低檔，並具較高殖利率的優勢，投資效益可望表現勝出。

「基本面」才是王道，違約率仍處歷史低檔

美國非投資等級債券向來和景氣連動度高，受惠於美國強韌經濟，預期今年仍可提供合理回報。企業基本面良好，同時當前金融條件偏向寬鬆，使得發行人得以順利再融資，進而讓違約率可望處於低檔！目前美國非投資級債近12個月違約率顯著下降到0.30%，遠低於長期平均違約率2.58%，仍處於歷史低檔！

資料來源：JP Morgan，野村投信整理；資料日期: 2025/02/03。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

「資金青睞」，資金顯著流入非投資級債

資金自2023年底開始顯著回流非投資級債，截至2/26，非投資等級債券型基金淨流入27億美元，這是過去5 個月來最大的流入量，且連續八周淨流入！觀察資金流入情況顯示非投資級債在技術面供給有限以及較高殖利率吸引力下，凸顯非投資級債需求端仍熱絡，持續受到資金青睞！

資料來源：EPFR, BofA Global Research, 資產範圍僅限美國註冊基金與ETF；數據期間：截至2025/2/26。

「收益難得」，殖利率處相對高位，投資時機正好

研判美國聯準會仍在降息循環趨勢中，僅為延後降息時間點，而緩降息的環境有利維持債息於較高水位，對於非投資級債反而是利多！目前美國非投資級債到期殖利率達7.0%以上，處在歷史相對較高水平，對於投資人而言，仍是相當好的投資時機！

資料來源：Bloomberg，野村投信整理，資料日期：截至2025/02/19。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

「千里馬團隊」，專注於追求收益的專家

野村(愛爾蘭)非投資級債策略團隊(NCRAM)成立超過30年，走過多個景氣循環週期，且團隊管理資產中，約99%為非投資級債券資產，實為專注於該領域的投資專家！NCRAM獨特「千里馬」投資策略，精選具備「未來」成功商業模式的企業，為投資人瞄準具未來潛力企業並掌握即時機會！野村基金(愛爾蘭系列)美國非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)目前持債數目超過1,300檔，分散程度在同類型基金中實屬少見，若無強大研究團隊的支持並投入大量資源，很難掌握如此龐大數量的債券投資，得以成就高市場覆蓋率，完整掌握非投資級債市機會！

野村基金(愛爾蘭系列)美國非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-績效表現

資料來源：Lipper，原幣計價，配息滾入再投資，同類基金為Lipper Global Bond USD High Yield。資料日期：2025/02/28，TD美元類股成立日期為2014年10月02日。基金四分位排名是將全部同類型基金績效排名依高低排列，並分成四等分，第一個四分位數代表排名位在前25%，第二個四分位數代表排名位在26%~50%之區間，以此類推。

展望後市，美國非投資級債具有較低違約率以及較高的殖利率，建議投資人順勢搭上美國政策順風車，適度增持於優勢盡顯的美國非投資級債基金，交由慧眼識千里馬的專業團隊操盤，透過高市場覆蓋率來降低集中風險，完整掌握進場佈局的好時機。了解更多：【機不可失】

圖／野村投信提供

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