第2季基金投資趨勢／台股、美股、科技型 重押六成資金

復華投信表示，人工智慧（AI）需求暢旺持續看多科技成長題材表現，連動性高的美、台股及科技主題基金與ETF仍將是第2季投資主軸，惟因應川普貿易戰等不確性因素干擾，建議納入投資等級短期債券或透過定時定額等投資方法，來降低震盪風險。

復華投信建議，在第2季，60%資金可配置於主動式操作的台灣科技高股息、美國新星及全球物聯網科技基金；因應DeepSeek崛起帶動，20%資金可布局中國5G相關ETF，掌握中國AI軍備競賽商機；20%布局全球短期債券基金，參與累息機會，並降低整體資產波動度。

川普關稅之亂翻攪全球股市，台股同受拖累並跌破年線重要支撐。不過，聚焦高股息主題的台股基金今年來相對抗震。復華投信表示，復華台灣科技高股息基金透過經理人主動靈活加值策略挖掘轉機及成長股，同時藉由優化高息選股策略掌握股息收益機會，適合做為長期參與台股AI趨勢並累積資本利得的投資工具。

在復華台灣科技高股息基金，目前以半導體股占31.5%最多，其次是航運股的18.5%、電腦及周邊設備股的13.8%。基金經理人楊聖民表示，目前產業配置以AI相關受惠供應鏈為主軸，同時考量殖利率與股價波動性，適時增加非電子股、價值成長股及複利收成股，以獲取資本利得投資機會並平衡波動風險。

在美股方面，復華投信指出，美股近月行情修正，情緒面與技術面不再過熱，目前仍看好後市表現。復華美國新星基金布局採多元配置策略，投資組合分為三大區塊，60%聚焦AI等相關大型成長股，30%以政策紅利題材為主軸，10%鎖定降息受惠股或搭配防禦性類股，掌握產業類股輪動投資機會。

美銀美林全球基金經理人3月調查顯示，「做多科技七雄」仍為最擁擠交易。復華投信認為，AI需求暢旺，建議可透過全球布局的科技主題基金參與後市成長契機。

復華全球物聯網科技基金目前規模約126.7億元，在同類型基金中規模最大；基金布局鎖定AI成長三階段：硬體製造、軟體服務及終端殺手級應用發展趨勢，以執牛耳的美國龍頭科技廠為主軸，搭配日、台關鍵供應鏈，以掌握AI帶來的龐大成長商機。基金以美股占74.5%最高，其次是港股的5.8%、台股的5.1%。

DeepSeek橫空出世，帶動中國科網股成為此波陸港股漲勢的領頭羊。復華投信表示，除DeepSeek崛起，中國在電動車及5G、6G電信設備也具備全球產業競爭力，建議可納入復華中國5G（00877），作為參與中國新科技趨勢產業的投資利器。

復華中國5G聚焦中國科技主題，追蹤中証5G通信主題指數，到2月底的規模達30.8億元，前五大成分股為立訊精密、中興通訊、中際旭創、兆易創新、富士康工業互聯。

川普多變的政策已逐漸影響近期美國經濟數據表現，以及企業與民眾的消費信心，連帶推升金融市場波動性。復華投信認為，聚焦投資等級的短天期債券年化波動度約2%，在波動度較小、殖利率位處高檔及降息機會下，是收息及變數較少的投資好選擇，不但是債息累積較佳的資金出路，且是抵禦市場波動的因應策略。

復華全球短期收益基金著重配置在短天期投資等級債券，基金資產組合平均存續期間2.63年，受利率變動的影響較小，追求以較低波動度累積收益，基金無配息選項。

目前基金的美債占比58.6%最多，其次是日本債的16.9%、愛爾蘭債的7.4%。