全球市場觀測站／美股疲弱 錢進中歐日

上周聯準會利率會議釋出今年仍有兩次降息機會，帶動美股自谷底反彈，債市同樣受惠於美債殖利率走低，企業債、新興債、邊境債同步走高。不過，投信法人仍建議，在降息循環下，債券可望受惠，投資級公司債因利率敏感度較高，表現將較突出。

野村投信指出，市場對美股信心疲弱，政策面訊息仍將持續干擾美股，除美國於3月12日生效對所有進口鋼鋁產品徵25%稅率，總統川普表示4月初起將開徵對等式關稅，歐盟、中國等國家也以課徵關稅等措施回應，貿易戰已然開打。川普2.0政策主軸：監管鬆綁、縮減財政支出、關稅及遣送非法移民等措施中，僅監管鬆綁有助刺激經濟，其餘都會減緩經濟動能，只要關稅議題不確定性仍在，將難避免影響市場。

聯準會3月利率會議維持2025年降息2碼預估，且主席鮑爾對通膨與經濟相對樂觀的看法，投資信心增強並帶動股債市上漲。由於美股將經歷一段政策面不確定性造成的調整期，部分資金開始轉進歐洲、日本與中國等其他評價面較低廉的市場。就基本面來看，目前經濟數據顯示美國經濟僅是轉弱但未出現衰退，在科技創新部分仍領先其他區域，美股中長期仍看好。