美債投資術 學股神操作

儘管美國總統川普上周釋出關稅彈性說法，但市場仍擔憂4月將來臨的對等關稅，投資人急欲尋求資金避風港。投信法人建議，不妨參考「股神」巴菲特旗下公司波克夏的操作，透過短債ETF避險，同時趁降息循環尚未中止前，逢低布局長債部位，藉由長短債靈活操作，讓美債成為避險與收益兼顧的工具。

根據波克夏最新財報與年度致股東信內容顯示，波克夏的現金儲備創下歷史新高的3,342億美元，約新台幣10.9兆元；其2024年全年淨收益890億美元中，很大一部分來自美國國庫券。進一步觀察，波克夏持有一年內到期的美國公債部位占比，從2023年的13%大幅提升至去年的26%，規模達3008億美元，足足成長一倍。

中國信託投信表示，以目前0-1美國公債高達4%以上的殖利率，保守估計，波克夏一年的債息收入就達60億美元。自去年9月聯準會降息以來，短天期公債價格持續上揚，波克夏賺進穩定收益又成功規避市場風險，不枉巴菲特「股神」美名。

分析背後考量主因短天期債券波動低、流動性高，特別適合當前不確定性高漲的環境。波克夏大幅加碼一年內到期美債的舉動，顯示將短期美債視為類現金，既能保有彈性，又能抵禦市場突發震盪。一般投資人不容易直接買美國發行的短天期債券，但可考慮短債ETF，在利率波動下價格敏感度較低，且能提供穩定收益，適合短期避險或等待市場明朗時的資金停泊站。

當前市場環境混沌不明，股神的操作確實提供投資人一個參考的方向，除透過短債避險，也可以趁降息循環尚未中止前，逢低布局長債部位，藉由長短債靈活操作，讓美債成為避險與收益兼顧的工具。短債在利率波動下價格敏感度較低，且能提供穩定收益，適合短期避險或等待市場明朗時的資金停泊站，並透過長天期公債或投等債，鎖定中長期收益。

雖然當前短期內實質利率可能維持高檔，但若未來經濟增長放緩，聯準會加速降息的可能性仍存，長天期美債與投等債ETF這類資產在利率下行時表現優異，並能對抗股市下行風險，提供投資組合的平衡效果。