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因應戰時…替代役備役擴大召集 放寬年限、次數、日數

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日本主動型基金聚光 投信：雙利多加可定期定額布局

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
日股。（路透）
日股。（路透）

日經指數今年來走跌，不過，主動型基金逆勢上漲，最強一檔漲幅甚至超過一成。投信法人表示，川普2.0大關稅時代，日本相對受益，加上國防支出成長有望帶動化學與工業類股、日本觀光動能也將有助消費成長，建議投資人可定期定額布局日股基金。

儘管日經指數今年以來下跌雙位數，仍有一檔主動基金績效達10%以上。根據理柏統計，截至20日，瀚亞投資-日本動力股票績效達10.4%，淨值在逆風中突破新高，穩居首位，駿利亨德森遠見-日本小型公司、摩根新興日本、駿利亨德森遠見-日本機會等基金緊追在後。

瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊表示，「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威公司如預期進一步投資日股，其接班人也認同投資日本布局的價值；由此可知，日股不只吸引全球私募巨擘錢進日本，積極型投資人也加碼持股，巴菲特效應有望持續發酵。

2025年大阪世博會將於4月13日至10月13日在大阪夢洲盛大舉行，有機會再掀起一波觀光潮。而根據統計，日本海外遊客人數已高於疫情前水平，熱度延續至今；日本政府推出多項政策，實現2030年每年入境遊客6,000萬人次的目標，預期旅日遊客消費也將於2030年前翻倍成長。

第一金量化日本基金協管經理人高若慈指出，近期較不受關稅戰影響的日本股市受到資金青睞，日本未列入美國首波關稅國家，3月中旬又通過春鬥首波加薪幅度達5.4%，為連兩年加薪幅度大於5%，同時還有巴菲特加碼五大商社等議題，日股投資迎春風，具備利多支撐與逢低加碼投資機會。

展望後市，高若慈分析，日本經濟主要受惠內部消費動能、薪資成長、海外觀光力等，首相石破茂也相當關注美日友好關係，希望降低川普政策對日本各界影響，在日股投資策略上，相對看好資訊技術、消費及工業、金融等領域，例如松下、日本電氣、野村、三菱重工，及NTT都是較不受美國政策影響，又受惠內需成長拉抬的標的。

日本 日股

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