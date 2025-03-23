亞洲型三檔 績效逾8%

近期全球主要股市受川普關稅不確定性衝擊，惟近期亞洲股市相對走強，觀察相關基金績效，今年來有三檔亞洲型基金表現逾8%，包括永豐亞洲民生消費、日盛亞洲機會，以及群益東方盛世。法人表示，亞洲受惠人工智慧（AI）革命與政策推進，可持續關注相關基金表現。

近一周亞洲股市普遍上漲，日股、上證指數、台股、恒生指數、印度及越南河內指數等皆有1.5%漲幅，川普關稅戰使得國際政經局勢未來不確定性增加，使得包含中國大陸、日本及台灣等主要國家央行皆與聯準會同步利率維持不變。

日盛亞洲機會基金研究團隊表示，中國大陸1年期、5年期貸款市場報價利率（LPR）連續第五個月維持不變，央行貨幣政策保持定力，港股市場今年以來表現卓越，估值抬升貢獻絕大部分漲幅，科技盈利、經濟企穩與政策預期三重因子將有望持續挹注港股表現。

今年以來越南股市受惠於三大利多，首先是經濟基本面維持高速成長態勢；其二，美元2月走貶帶動資金回流股市；第三，越股升級的樂觀預期，越南股市持續抵禦市場動盪，今年以來漲勢表現亮眼。展望後市，在內外資資金充沛、企業獲利持續看增、美國和越南的關稅磋商持續進行且影響有限，再搭配低估值、高獲利的優異評價面支持，整體投資價值上升、長線多頭進場時機儼然浮現。

亞太國家經濟動能溫和擴張，惟川普政府關稅政策不確定性引發市場擔憂經濟衰退風險上升，亞太政府將視經濟動能推行內需政策，穩定區域經濟走勢。短期來看，美國政府關稅措施造成不確定性風險加大全球股市波動，亞太股市近期呈現區間整理可能性偏高，不過，亞太股市股價估值處合理水位，中長期上升趨勢未變，在基本面支持下，中長期表現仍可留意。產業方面，可關注科技、工業及內需成長相關題材。