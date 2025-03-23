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美股基金今年來吸金速度快於去年

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

川普政策快速變動，股市也跟著震盪起伏。不過，法人指出，美國聯準會（Fed）今年可望降息兩次，美國經濟成長及企業獲利都仍穩健，都將持續吸引資金流入並支撐美股上行。除了科技股之外，也可注意金融股等族群的投資契機。

EPFR統計，到3月19日為止的一周，美股基金淨流入340.8億美元，累計今年以來已吸金1,553.8億美元。與2024年全年淨流入4,176億美元相比，今年以來美股基金吸金速度更快。

富達多重資產團隊認為，美國正向成長動能仍持續推動全球經濟。由於美股經濟成長前景較佳，因此持續青睞美股，但主要風險在於美國政策存在極大不確定性，加上通貨膨脹可能走升。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，貿易摩擦不會阻止美國經濟今年的成長率接近2%。另外，生產力提高及產品創新可望繼續推動AI成長。在今年年底，S&P 500指數預估可達到6,600點，但上行的路徑可能伴隨波動。投資人可以考慮逢低買入優質 AI 股票，同時管理股票部位的下行風險。

法國巴黎銀行財富管理則認為，金融類股將成為美股的新上漲動力。實際上，今年以來金融類股表現已超越「美股七雄」。美國大型銀行的業績出色，大多數銀行財報普遍高於預期。重要的是，先前表現低迷的投資銀行業務開始復甦，但股價可能尚未完全反映。

法國巴黎銀行財富管理指出，反觀美國科技股，受到政策不確定性升高、經濟成長放緩及估值過高的影響，「美股七雄」（Magnificent 7）近期表現欠佳，導致「七雄」淪為「七熊」（Lagnificent 7），進一步加劇近期美股的回檔壓力。

投資銀行 美國經濟 美股

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