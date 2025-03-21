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績優龍頭企業 逢低投資

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
專家強調，投資人投資必須回歸基本面。聯合報系資料照
專家強調，投資人投資必須回歸基本面。聯合報系資料照

今(2025)年以來，高股息ETF是否還能維持高配息水準受到質疑，再加上資金也由科技股轉移至傳產等族群，法人表示，從資金轉移至市值型ETF可看出，投資人還是偏向龍頭型企業的穩健及採分散投資策略。

富邦投信投資策略師徐翊達表示，由於電子權值股承壓，若修正時易遭外資提款，市場資金反轉流入金融及傳產等防禦類股，整體大盤呈現類股輪動態勢；但在股價下跌期間，正是開始買進績優龍頭企業的最好時機。

分析指出，投資策略上，不集中在科技類股，同時投資美股的趨向也很明顯，顯然投資人有分散區域及產業投資的意向。

徐翊達強調，投資人必須回歸投資的基本面，抱緊績優的企業，因為無論政策走向何方，好的企業帶領投資人度過震盪的能力是更強的。現在市場的修正更多來自本益比的下降，而非基本面中對於今明年獲利數字的擔憂。儘管衰退預期甚囂塵上，但從消費者消費與企業資本支出來看，一切仍在按照原本的軌跡運行。

國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇表示，市值型ETF透過持有一籃子大型股汰弱留強，達到分散風險並跟整體股市一同成長的目的，00922網羅電子、金融及傳產股，其中，電子類股超過50%，包括台積電、鴻海、聯發科等權值股將持續受惠AI浪潮。另外，金融股占比約17.46%，根據金管會統計，2024年全年金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘達1兆587億元，過往金融股多被認為是「無聊股」，但去年多家金控股價創新高，且今年已公布的前兩月獲利亦表現亮眼，顯示金融股不僅能擔任防守地基，還有望領頭上衝。

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