基金特蒐／全球非投等債 擁利基

2025年金融市場充斥著不確定性，但非投等債基本面看起來仍然穩健、收益率位於過去十年相對高檔、下檔違約損失可控之下。預期非投資等級債今年有機會挑戰連續正報酬年度，穩定領息將是今年債券市場的投資主軸，建議將績效優異的全球非投資等級債券基金納入配置中。

根據Lipper統計至3月18日，觀察23檔環球非投資等級債券（當地貨幣）類別基金表現，近一年來績效平均為7.04%，其中，瀚亞全球非投資等級債券基金報酬達7.8%，優於平均值。

瀚亞全球非投資等級債券基金經理人周曉蘭。

經理人周曉蘭小檔案。

瀚亞全球非投資等級債基金自2010年9月16日成立，操盤手一路至今都是周曉蘭，是投信業中為數不多案例。她專精於固定收益資產研究，歷經千變萬化的債券市場，如2015年的國際油價崩跌、2018年美中貿易戰、2020年新冠肺炎疫情、2022年聯準會暴力升息等衝擊。

談到如何看待2025年的債券市場？周曉蘭認為仍有具備投資價值，且非投資等級債優於投資等級債，關鍵點就在於現今的7%的非投等債收益率在歷史上具有吸引力，雖然利差相對較低，但下檔風險可控下，報酬率/波動度是投資效率最高的類別。

目前整體配置大致中性且保持選擇彈性，在當前市場較於混沌不明知下，相對於市場參考指標，基金有著更高的平均信評、同時有較低的存續期和違約率，整體的投資策略為嚴控下檔風險以穩健累積長期收益。在國家配比上，美國占大宗，比重超過五成、歐洲約三成、其餘一成在新興市場中，基金透過全球布局，掌握多元投資機會並起做到分散風險。

展望後市，儘管需要謹慎並更加重視選擇性，但仍有三大理由支持投資在非投資等級債券市場中：首先，經濟數據並未衰退，近期疲軟多是調查數據，而非硬數據；第二，即使經濟成長確實減弱，各國央行現在也有很大空間來降息和支持經濟；第三，今年市場已經證明對關稅和地緣政治等多種風險具有強大的抵禦能力，這意味著需要更大的衝擊才能引發大規模拋售賣壓。

在操作上，將持續考量歐美相對經濟體質及貨幣政策方向，未來將逐步增加美國非投等債部位，主因在於美國非投等債企業專注於國內市場，美國非投等債企業營收只有不到15%來自國外，對近期的關稅議題影響性相對有限。產業部分會增加公用事業、基礎建設、非循環消費品等的防禦性產業；並增持受惠於美國總統川普政策的能源業。

專注於防禦性交易，像是非周期性交易與周期性交易、優質交易等，三步驟掌握高品質標的：首先，基金以BB、主順位、擔保債為主，並降持CCC級；其次，持有墮落天使（Fallen Angel）及明日之星/具升評潛力的標的，看好評等回升時的利差收斂契機；最後，掌握區域、信評、產業及發行人或資本結構的相對價值機會。

操作心法

●謹慎選債、重視風險，以穩健累積長期收益

周曉蘭表示，投資組合嚴重下檔風險，透過納入高品質標的，如持有墮落天使、明日之星及具升評潛力標的；並且較短存續期，減少利率風險、也降低信用利差變動影響；注重個別發債公司基本面變化，確保風險/回報得到正確評估。（高瑜君）

投資小叮嚀

●布局非投資等級債 四大注意

第一，投資人要先衡量自己的風險承受度；第二，留意經濟大方向，只要不是進入衰退，非投資等級債就具備配置價值；第三，觀察信用利差，也就是違約率指標，目前約300bps，而300-400bps間是長期合理區間；最後，留意違約率，目前約為1.4%，違約率持續下降趨勢。

（高瑜君）