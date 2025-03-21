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凱基證券推新幣計價海外債券 市場震盪「新」資金避風港

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
新加坡幣計價海外債券三大優勢（資料來源：凱基證券）
新加坡幣計價海外債券三大優勢（資料來源：凱基證券）

隨著川普關稅政策引發市場對經濟衰退的擔憂，美股近期回檔修正，投資人重新意識到風險分散的重要性，凱基證券為滿足股債資產配置新興需求，領先國內大型券商，推出多檔新加坡幣計價之海外債券，在市場不確定性高漲的情況下，提供兼顧孳息收益與資產保值的資金避風港新選擇。

根據2024年全球競爭力排名年度報告，新加坡被評選為全球競爭力排名第一的經濟體，以其穩定的經濟環境、高信用評等與低政治風險，吸引大量國際資金。凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，新加坡幣計價的海外債券不僅提供穩定的孳息收益，投資人亦可透過新加坡經濟穩定成長及貨幣升值，獲得潛在的額外報酬，進一步提升投資價值，由於新加坡的貨幣政策係以匯率管理為主，而非利率調整，因此該國經濟若持續成長，新幣相對主要貨幣長期有望呈升值趨勢。

此外，新加坡公債根據其政府證券債券市場和投資法，可分為「非支出目的的投資型債務工具」及「支出目的的債務工具」二大類，主要用於資助重大基礎設施建設。新加坡政府籌資多為非支出目的，主要用在投資資產，再從投資獲益來償還債務，這樣的債務結構不僅保障政府償還債務的能力，也增強市場對新加坡政府債券的信心。

凱基證券致力打造完整且全面的財富管理解決方案，滿足投資人各種理財需求，本次推出新加坡幣計價海外債券，不僅適合未來有新幣使用需求、需穩定累積新幣資產的投資人，對於擔心美元或美債長期走勢者，也可透過新幣債券達到分散外幣資產配置。除新加坡幣外，凱基證券亦提供美元、英鎊、歐元、加幣、澳幣及紐幣等多元計價幣別的豐富債券選擇，且能直接透過新臺幣交易，省去換匯煩惱，使資產配置更有彈性。對新幣債券有興趣的投資人，可於凱基證券「海外債券專區」查詢：https://mixtrade.kgi.com.tw/overseas/bond/

凱基證 新加坡

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