配置多重資產 挺過波動

美股去年因「川普交易」推升榮景，今年因關稅議題呈現反走向。投信法人建議，面對近期市場上下震盪波動劇烈，投資人可運用聚焦核心選股策略，搭配有攻有守的多重資產配置，挺過市場波動。

滙豐超核心多重資產基金經理人楊博翔指出，由於市場持續擔憂關稅政策的不確定性，恐使美國經濟陷入衰退疑慮，近期美股處於震盪。若從產業板塊觀察，此波重災區集中在美股的成長股，非美區域反而展現出韌性。而道瓊基礎建設指數2月上漲3.1%，凸顯出價值與防禦性特質較高的基礎建設，與公用事業類股的投資價值優勢。此外債券也因資金避險需求湧入壓低殖利率，讓近期債市表現相對穩健。

根據FactSet資料顯示，S&P500企業獲利年增率2025年將呈先蹲後跳格局，企業營收年增率也逐季攀升，支撐美國經濟基本面持續穩健。凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳表示，雖然受美國關稅政策不確定性影響，市場開始擔心停滯性通膨風險，但從2024年第4季財報結果來看，通膨對企業的影響並未顯現；加上統計自1980年以來，只要經濟未進入衰退，S&P500指數修正10%後皆為好買點。近期受情緒牽動與評價面偏高所致，美股短期波動難免，建議透過股債雙向配置、搭配掩護性買盤收取權利金的多重資產基金，平衡風險性資產波動。

凱基投信表示，只要接下來就業狀況足以支撐消費溫和擴張，企業獲利持續成長，通膨不要超預期上揚，美國聯準會今年應該還會降息2碼，預期美國經濟依舊有高機率呈現軟著陸。

滙豐投信分析，除了美國聯邦公開市場委員會會議對經濟預測摘要聲明及經濟展望，川普政府計畫在4月2日啟動對等關稅政策，若談判僵局持續，則可能加劇市場波動，而其貿易政策的變化和國際貿易關係的發展，後續也將對全球供應鏈和企業盈利能力連動影響。