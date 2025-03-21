美債、投等債 避險優選

聯準會FOMC會議維持利率在4.25%至4.50%區間不變，主席鮑爾未對市場擔憂的關稅通膨表示偏鷹立場，帶動美債殖利率走低。法人認為，從最新利率點陣圖來看，仍隱藏今年降息兩次期待，建議投資人可把握債市避險及投資契機。

元大優息投等債（00968B）研究團隊指出，聯準會官員政策立場維持不變，現階段基準利率再升風險有限，而企業獲利仍保持穩定，將支持投資級債表現，而經濟前景不確定性更對債市正向影響，雖然實際數據穩定與關稅變數讓聯準會呈觀望態勢，但目前認為關稅對通膨的影響或只是暫時，一旦實際數據連續轉差，聯準會高機率評估進一步作為，屆時無論是市場情緒引導債券殖利率下滑，或是聯準會明確表達鴿派，都對債市有利。

近期債市走勢明顯與股市呈現負向關係，已重拾固定收益資產的避險性質，在聯準會官員沒有減少2025年降息兩碼之預期下，債市都傾向反映經濟前景不確定性，目前投資級債殖利率仍有5%至6%水準、美國十年期公債殖利率約為4.2%，都具有一定的吸引力，建議增加美債、投資級債ETF部位，一邊領債息一邊保留股市再度修正時的資金購買力。

群益優選非投等債經理人李忠泰指出，從企業財報來看，股市或因企業獲利出現瓶頸而增加修正可能，但鑒於企業仍維持獲利狀態，財報仍屬穩健，故企業違約風險預料仍可持穩在低檔，非投等企業基本面仍不受影響。

整體而言，非投等債今年來流入規模已超過去年同期，資金流入來到159.32億美元，近期市場雖因不確定因素導致風險趨避，但預估在整體企業財務狀況持堅，現金流疑慮低，以及景氣衰退機率不高的情況下，票息較高、存續期間較短、信評較高的非投資等級債仍正向看待其後續表現。

觀察盤面上103檔債券ETF今年以來人氣及規模變化，群益優選非投等債成為今年來規模與受益人增額雙冠王，是唯一一檔受益人增加超過萬人的債券ETF；規模部分，群益優選非投等債、群益ESG投等債20+都增加超過百億元。