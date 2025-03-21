AI應用紅火 半導體鏈鍍金

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在2025 GTC大會強調，AI已跨入超級晶片、超級電腦的全新應用，看好「AI、自駕車、人形機器人」，未來將共組新科技生態系，而構成生態系最重要的關鍵，就是全球半導體供應鏈，推升半導體ETF表現。

投信法人表示，未來各項新型AI模型推出，只會增加對運算基礎設施的需求，更需要台灣半導體供應鏈支援，看好台灣半導體重量級企業將扮演舉足輕重角色，股價中長線表現不看淡。

由於川普上任以來，對半導體產業磨刀霍霍，關稅撒手鐧暗藏危機，導致半導體相關股價短線遇逆風；若拉長至近2年期間來看，國內主要半導體產業型ETF中，包括新光臺灣半導體30 ETF（00904）、中信關鍵半導體ETF、富邦台灣半導體及兆豐台灣晶圓製造等四檔，皆創下逾三成的含息表現。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，2025年輝達GTC大會定海神針定錨後，預料今年AI消費性產品拉貨動能強勁、包括AI手機、AI PC終端換機潮會出現；新一代的AI機器人、AI自駕車相關商品也將如火如荼展開，由於半導體是全球AI的火車頭，台灣又是全球半導體產業供應鏈的核心，鎖定半導體市值企業布局的半導體ETF，中長期股價表現將跟著AI產業趨勢走。

台新臺灣IC設計動能ETF基金研究團隊表示，DeepSeek挾其低成本優勢為全球帶來震撼彈，DeekSeek的旋風不僅代表AI熱度未減，顯示各國持續升級AI軍備賽。Deepseek的低成本且開源運算模型，使得市場預期AI終端應用將會更加普及，促使市場青睞風格擴散整個半導體族群，IC設計需求跟著上揚，後市營運看俏。

研究團隊指出，台股去年漲勢主要由晶圓龍頭企業推動，相較之下，IC設計族群整體評價面仍相對合理，市場風格轉換時，部分具題材個股可望受青睞，不過須持續觀察手機與AI PC消費動能，是否逐漸放量。

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