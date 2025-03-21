大盤長線不淡 拉回布局

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
法人認為，關稅疑雲下，近期類股輪動快速，難以判斷主流類股，研判第2季台股走勢持續維持區間震盪，建議定期定額或拉回買進方式進場布局台股商品。聯合報系資料照
法人認為，關稅疑雲下，近期類股輪動快速，難以判斷主流類股，研判第2季台股走勢持續維持區間震盪，建議定期定額或拉回買進方式進場布局台股商品。聯合報系資料照

台股自去年第4季開始從高檔回落，輝達GTC大會行情也未能實現。法人認為，關稅疑雲下，近期類股輪動快速，難以判斷主流類股，研判第2季台股走勢持續維持區間震盪，建議定期定額或拉回買進方式進場布局台股商品。

國泰投信董事長張錫表示，輝達GTC大會中黃仁勳公布旗下新產品進度，持續拓展AI版圖，盡顯AI龍頭實力，會中也點名多檔台廠，後續基本面仍有支撐，有望成為台股上漲行情的關鍵要角，預計在數年內AI將有更多應用釋出，預估在2030年前，台股都是多頭市場，投資人可把握時機撿便宜，攤平長期持有成本。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

張錫重申台股基本面亮眼，在國際市場中占有舉足輕重地位，目前市場擔憂川普的關稅大刀，其實對台灣的核心晶片產業影響有限，預估後續買盤將逐步回歸；且隨著時序邁入第2季，屆時各家年報、季報出籠，上市櫃公司進入股東會旺季，有望釋出後市展望及營運績效，支撐台股向上。

展望第2季，瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，多數產業將重回成長正軌，新款GB系列問世後台系供應鏈將持續有新供應商可打入新平台，DeepSeek目前對市場雖造成威脅，但AI邊緣應用潛在需求樂觀，有利多數產業生產力循環向上。

姚宗宏認為，台股評價處於中性水準，過去亮點產業過度集中，多數產業呈現下修情況，AI產業也有遞延與趨緩疑慮，加上川普政策與全球地緣政治風險，研判台股第2季走勢呈劇烈波動，但長期向上格局不變。

國泰台灣高股息經理人梁恩溢表示，即便美國總統川普上任後股市歷經多次暴跌，看似毫無章法令各國措手不及，實則川普每一步棋都有背後意涵，最終目的「讓美國再次偉大」，對美股及台股後市不看淡。

延伸閱讀

【重磅快評】在川普和習近平的菜單上 台灣是沙拉嗎？

機械公會盼下半年景氣回溫 觀察川普政策俄烏戰爭

金光閃閃…川普大改裝橢圓形辦公室 新擺一前總統肖像含深意

亮牌？傳普亭希望川普承認「5地主權」屬俄國領土 克宮發聲了

相關新聞

大盤長線不淡 拉回布局

台股自去年第4季開始從高檔回落，輝達GTC大會行情也未能實現。法人認為，關稅疑雲下，近期類股輪動快速，難以判斷主流類股，...

AI應用紅火 半導體鏈鍍金

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在2025 GTC大會強調，AI已跨入超級晶片、超級電腦的全新應用，看好「AI、自駕車、...

美債、投等債 避險優選

聯準會FOMC會議維持利率在4.25%至4.50%區間不變，主席鮑爾未對市場擔憂的關稅通膨表示偏鷹立場，帶動美債殖利率走...

配置多重資產 挺過波動

美股去年因「川普交易」推升榮景，今年因關稅議題呈現反走向。投信法人建議，面對近期市場上下震盪波動劇烈，投資人可運用聚焦核...

歐洲、新興股 迎資金潮

3月全球投資者情緒出現「牛市崩盤」，3月美銀美林經理人調查報告顯示，超過七成經理人預期美國經濟將走弱，並準備逃離美股，對...

日股搶眼 定期定額布局

日本櫻花季、萬博展（即2025世博會）倒數計時，法人表示，日本因觀光量能、海外遊客消費力挹注，在全球市場動盪之際，日股投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。