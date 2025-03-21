大盤長線不淡 拉回布局

台股自去年第4季開始從高檔回落，輝達GTC大會行情也未能實現。法人認為，關稅疑雲下，近期類股輪動快速，難以判斷主流類股，研判第2季台股走勢持續維持區間震盪，建議定期定額或拉回買進方式進場布局台股商品。

國泰投信董事長張錫表示，輝達GTC大會中黃仁勳公布旗下新產品進度，持續拓展AI版圖，盡顯AI龍頭實力，會中也點名多檔台廠，後續基本面仍有支撐，有望成為台股上漲行情的關鍵要角，預計在數年內AI將有更多應用釋出，預估在2030年前，台股都是多頭市場，投資人可把握時機撿便宜，攤平長期持有成本。

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張錫重申台股基本面亮眼，在國際市場中占有舉足輕重地位，目前市場擔憂川普的關稅大刀，其實對台灣的核心晶片產業影響有限，預估後續買盤將逐步回歸；且隨著時序邁入第2季，屆時各家年報、季報出籠，上市櫃公司進入股東會旺季，有望釋出後市展望及營運績效，支撐台股向上。

展望第2季，瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，多數產業將重回成長正軌，新款GB系列問世後台系供應鏈將持續有新供應商可打入新平台，DeepSeek目前對市場雖造成威脅，但AI邊緣應用潛在需求樂觀，有利多數產業生產力循環向上。

姚宗宏認為，台股評價處於中性水準，過去亮點產業過度集中，多數產業呈現下修情況，AI產業也有遞延與趨緩疑慮，加上川普政策與全球地緣政治風險，研判台股第2季走勢呈劇烈波動，但長期向上格局不變。

國泰台灣高股息經理人梁恩溢表示，即便美國總統川普上任後股市歷經多次暴跌，看似毫無章法令各國措手不及，實則川普每一步棋都有背後意涵，最終目的「讓美國再次偉大」，對美股及台股後市不看淡。