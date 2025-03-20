基金：半導體類股進入大區間震盪 掌握震盪低接契機

美股脫離2024年樂觀的強漲走勢進入高檔整理，尤其半導體類股更在2024年第4季迄今進入大區間箱型震盪，在此有紀律的低檔承接與類股輪動下的選股策略將更加重要。法人表示，建議宜逢低進場，透過布局主動式科技基金、掌握最佳投資科技股的機會，同時亦掌握中長線AI及半導體類股之表現機會。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，中國DeepSeek推出低成本AI模型造成股市震盪，先前拉動多頭的大型硬體科技股面臨護城河消失可能而最受打擊，加上美國反覆的關稅議題與聯準會降息將放緩也讓股市波動加劇。

惟短線急跌讓許多質優科技股價值再現，並創造絕佳進場機會。歷經本波震盪，2/27後一周EPFR投資金流顯示科技基金吸金近26億美元、居各產業基金之冠，使反彈行情仍多由科技股帶動，顯見科技股投資偏好未歇。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊指出，全球半導體繼去年創下有史以來最高年銷售總額後，2025年1月份仍保持增長態勢，單月565億美元銷售總額，不僅年成長達17.9%、更創下有史以來1月同期最高。

2024年動態隨機存取記憶體(DRAM)及快閃記憶體(NAND)銷售年成長高達85%、平均銷售單價(ASP)年增率60%，展望今明兩年銷售仍可望維持高峰，尤其2025下半年ASP將呈現顯著正增長，今年記憶體銷售市況可望持穩。