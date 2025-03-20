第2季基金投資趨勢／股六債四投資組合 進可攻退可守

台新投信表示，在金融市場高檔震盪的環境，建議投資人第2季資產配置60%在以股票型為主的資產，聚焦台股高股息平衡基金、台股人工智慧（AI）ETF及美國不動產投資信託（REITs）基金；純債券資產可占40%，鎖定靈活入息債基金、BBB美元投資等級債券ETF。

台新投信指出，今年全球經濟仍可望維持穩健表現，今年股債行情仍值得期待。不過，短線需留意關稅變數，投資人布局時建議可建構進可攻、退可守的投資組合，以兼顧資本利得及收益率。

在國內基金方面，台新投信推薦投資人將25%的資金配置於台新高股息平衡基金。這檔基金獲得多項基金獎肯定，重視投資標的的配息力及高成長性，以掌握穩健股息收益來源，在股債彈性配置及高股息類股的下檔保護優勢下，可望成為市場震盪時的資金避風港。

在台新高股息平衡基金，目前股票部位占81.4%，可轉換公司債占5.3%；產業分布以半導體股占17.4%最多，其次是通信網路股10.2%、光電股的8.3%；前三大持股為聯發科、大立光、鈊象。基金有不配息及月配息選項。

在台股ETF方面，台新投信建議將10%的資金配置台新臺灣AI優息動能（00962），因為就中長線來看，DeepSeek並不會改變AI的趨勢，反而更凸顯AI是國力競爭所在。台灣AI概念股是全球重要供應鏈，業績成長看俏，可優先布局聚焦AI概念股的台股ETF，掌握一籃子績優AI股後市多頭行情。

00962成立於去年11月，將採取月配息，目前成分股以電腦及周邊設備股占44.3%最多，其次是半導體股的20.9%、通信網路股的9%；前五大成分股為華碩、緯創、技嘉、京元電、聯發科。

海外基金方面，台新投信推薦投資人將25%的資金配置於台新北美收益資產證券化基金，基金投資策略聚焦於美國內需市場，較不易受到關稅大戰的影響，而川普引導製造業回流、供應鏈移轉至美國等政策，非常有利美國商用不動產的表現，預料北美不動產REITs前景可期。如果選擇新台幣月配息級別，這檔基金半年來的年化配息率已提高到8%。

債券型基金方面，台新投信建議投資人將30%的資金配置於台新靈活入息債券基金。台新投信指出，雖然美、歐的貨幣政策均進入降息循環，但卻以歐元區的降息趨勢最為明確。台新靈活入息債券基金配置多元券種與區域，基金經理人看準歐元區的降息趨勢，投資組合側重在受惠歐洲央行（ECB）降息循環的投資等級債券，預期歐元區債券將會是2025年市場震盪時，相對較佳的避風港選擇。

台新投信建議投資人將10%的資金配置於台新特選IG債10+。這檔ETF追蹤富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數。台新投信看好BBB美元投資等級公司債的投資機會，因為BBB等級債券兼具違約率較低、殖利率較佳的雙重優勢，且占投資等級債券發行總量的比例達53%，高居投資等級債券的人氣王。