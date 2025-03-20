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日股搶眼 定期定額布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

日本櫻花季、萬博展（即2025世博會）倒數計時，法人表示，日本因觀光量能、海外遊客消費力挹注，在全球市場動盪之際，日股投資展現抗跌性，投資人不妨擇機或定期定額布局相關基金或ETF。

日本觀光局統計，1月訪日旅客數高達378萬人較去年成長40%，日本第2季的飯店訂房量滿載、價格上揚，此外，機場與鐵路運輸設備升級、時候表全面調整，以提高運輸量能。

此外，日本最大工會聯盟公布了今年首輪春鬥調薪協商的結果，平均調薪幅度達到5.46%，創下33年以來的最高水準，更超越去(2024)年5.28%的調薪幅度。

其中，協商期間大企業如日立協商調薪幅度達6.2%、豐田上調月薪24,450日圓及發放獎金7.6個月，三菱重工及NEC皆完全同意工會調薪要求。

第一金量化日本基金協管經理人高若慈表示，春鬥調薪協商結果出爐後，日股出現新一波攻高行情，日本央行也實施了17年來首度升息，可望再度提振股市，並可能影響日央後續貨幣政策收緊態度。

受惠加薪、觀光動能，與科技投資等，高盛預估，東證指數EPS可望持續成長，2025會計年度成長11%，2024至2026會計年度成長幅達高達30%，這也推升東證指數上揚空間；此外日本企業亦持續執行東證改革計畫，提高企業PB及提升股利政策等。

高若慈表示，觀光火力十足，加上美日友好互動，市場持續看好日本內需消費動能與科技投資前景，此外，日本政府對於自衛隊、社會福利等措施強化，加碼新一年度預算國防、高齡化預算，近期看好產業包括：國防工業、科技、消費、金融、醫療等。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析表示，日本去年第4季GDP年化季增率2.8%，大幅優於預期1.1%。

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