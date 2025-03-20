歐洲、新興股 迎資金潮

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
3月全球投資者情緒出現「牛市崩盤」，3月美銀美林經理人調查報告顯示，超過七成經理人預期美國經濟將走弱，並準備逃離美股；資金可能轉往歐股、新興股市。(路透)
3月全球投資者情緒出現「牛市崩盤」，3月美銀美林經理人調查報告顯示，超過七成經理人預期美國經濟將走弱，並準備逃離美股；資金可能轉往歐股、新興股市。(路透)

3月全球投資者情緒出現「牛市崩盤」，3月美銀美林經理人調查報告顯示，超過七成經理人預期美國經濟將走弱，並準備逃離美股，對美股態度從原本的加碼轉為減碼，下降40個百分點，改寫史上最大月度跌幅；資金可能轉往歐股、新興股市。

3月美銀美林經理人調查於7日至13日，對管理4,770億美元資產的205位經理人進行調查。

圖／經濟日報提供
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調查報告中顯示，隨著市場對美國經濟期望下降及對全球經濟擔憂上升，近七成經理人認為「美國例外論」主題已觸頂，促使3月總體環境悲觀情緒指數創下有史以來第二高的升幅，且超過七成的經理人認為美國經濟將走弱。

有超過八成的經理人認為聯準會將在2025年降息，且有近七成預期今年會有兩到三次降息。

在資產配置方面，全球股票配置從2月的淨35%加碼下滑至淨6%加碼，有淨13%經理人維持減碼債券；若全面貿易戰爆發，看好黃金及公債。

在各區域股票中，美股由淨17%加碼反轉為淨23%減碼，下降40個百分點。淨39%經理人轉為加碼歐元區股票，新興市場股票也提升至淨20%加碼。

在尾端風險方面，全球貿易戰引發經濟衰退為最令人擔憂的三大尾端風險之首，通膨導致聯準會升息居次，擔心政府效率部門(DOGE)衝擊美國經濟則首次進入前三大尾端風險。擁擠交易方面，「做多科技七雄」仍為最擁擠交易，「做多歐股」居次。

富蘭克林股票團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，面對川普關稅，美國通膨存在不確定性，聯準會可能保持停看聽基調，但當前美國經濟仍持穩，有助支撐美股企業獲利。

施羅德投資美股研究團隊表示，關稅和移民政策可能為美國帶來通膨進一步上行壓力，聯準會未來可能不會降息並轉而開始升息。但考量美國政府政策的不確定性，可能2026年才會開始升息。

投資人如果想尋找暴風雨中的避風港，看好相對封閉且擁有龐大國內市場的大型新興市場經濟體受影響較小，例如印度。

在股市策略方面，富蘭克林證券投顧建議已進場者靜觀其變，空手者耐心分批布局，建議以大額定期定額加碼創新科技、美國小型股票型基金， 並搭配公用事業，同時留意大中華股市及俄烏停火受惠標的操作機會。

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