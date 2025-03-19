第2季基金投資趨勢／股票、債券、基金各押35% 多重收益30%

瀚亞投信指出，全球股市第1季震盪劇烈，預期第2季也將持續波動，建議在投資組合中，純債券基金可拉高到35%，以非投資等級債搭配優質公司債基金；股債多重收益組合基金可占三成；股票基金則占35%，聚焦美國科技、日本及印度。

瀚亞投信投資長林如惠表示，川普挑起關稅戰，造成市場信心低迷，經濟衰退的議題浮出檯面，美股不再一枝獨秀，基期低的股市表現較亮眼。第2季股市呈現大區間波動的機率偏高，債券可望扮演風險平衡的角色。投資人不易自行操作，最好採取分散投資方式因應。

瀚亞多重收益優化組合基金訴求「高大穩」，可布局30%。基金目前以投資等級債占37.7%最多，再來是全球股票的21.5%、美股的19.3%、非投資等級債的14.6%。如果選擇新台幣月配息級別，半年來的年化配息率超過6.6%。此外，還有美元、澳幣、紐幣、南非幣、人民幣及日圓等多項配息級別。

由於市場充斥諸多不確定性，瀚亞投信建議，投資人在純債基金的部位可從第1季的20%拉高至第2季的35%。其中，20%配置瀚亞全球非投資等級債券基金，15%為瀚亞優質公司債基金。兩者皆是網羅全球的債券，都以美國公司債為主；前者聚焦較高評等的非投資等級債，後者則主要鎖定A級以上債種。

瀚亞投信分析，近期因避險情緒升溫，美國公債殖利率回落，但第2季可能有回升風險。投等債利率風險較高，配置上建議以非投等債為主。

股票基金部分，瀚亞投信建議可配置15%科技基金、10%印度基金及10%日股基金。科技股在第1季大幅回檔，但AI仍在發展階段，待負面消息消化後，科技股上漲潛力仍值得期待。

瀚亞美國高科技基金操作風格重視基本面、長線趨勢及技術分析，半導體部位為主要持股，波動度也較高。這檔基金前五大持股為輝達的9.5%、博通（Broadcom）的8.2%、安謀（ARM）的5%、微軟的5%、特斯拉的4.6%。投資人也可以布局波動度較低的瀚亞全球科技股票基金。

日本即將舉辦EXPO大阪世界博覽會，預計將有超過150個國家、2,800萬人次湧入日本，可望拉高日本的經濟成長動能。以世博會新場館為例，可受惠族群包括化學、木材、建材、運輸物流、電氣、工業等領域。

瀚亞日本動力股票基金最近淨值達到2011年成立以來新高，這檔基金鎖定股價低估優質個股，目前以工業股26.7%最多。

至於印度，去年9月起疲弱，修正時間較其他市場長，漲多的中小型股修正尤其重，大型股則展現韌性。瀚亞印度基金是境內歷史最悠久的印度股票基金，產業聚焦景氣循環性消費、金融及資訊科技等。