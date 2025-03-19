富蘭克林高科技 吸睛

在中國低成本DeepSeek問世後，法人普遍認為有助人工智慧（AI）普及，並關注AI領頭羊輝達本周GTC大會，期待一窺自動駕駛、機器人、量子電腦、醫療創新等更多新創發表。法人表示，長遠來看，AI帶起的新一輪科技革命，將刺激愈來愈多領域跟進投入AI，科技股榮景可期。

儘管今年來AI概念股一度在DeepSeek模型問世、川普政策不確定性、聯準會延遲降息等因素影響下受挫，但隨輝達GTC大會逼近，相關股票再次加溫。

理柏資訊顯示，在16檔台灣核備境外以美國成長股為主的基金中，富蘭克林高科技基金科技股比重達51%，在GTC大會題材發酵下，近一周上漲4.44%，領先同業的2.52%平均漲幅，也優於那斯達克綜合指數的1.95%漲幅，而在過去兩年AI火熱時，也有54.1%的漲幅，表現優於同業平均。

基金專家指出，富蘭克林高科技基金聚焦於「創新投資」，團隊自1968年以來便開始投資「創新」領域，主要布局於具有創新題材的企業，能運用「新科技、新產品、新構想、新方法」以及能受惠於動態的全球經濟環境的「新產業生態」企業。而在當前AI趨勢中，掌握了Nvidia、微軟、Meta、Palantir、Applovin等熱門AI股的投資機會。

在AI熱潮延續下，AI發展逐漸從基礎設施擴大至AI軟體、AI代理、物理AI，根據研究機構market.us去年底的預估，至2033年全球AI市場規模將達到3.5兆美元，複合年增長率（CAGR）達30.3%。

資產管理業者認為，隨愈來愈多產業測試AI的新商業應用，生成式AI和數據驅動實驗的發展值得期待，AI和大型語言模型（LLM）技術能提高生產力，相信AI的進步應會有利於整體經濟發展，並可能成為下一個大型技術平台，其重要性可與網路、行動通訊、雲端相提並論，若2023年是硬體建置年，則2024年和2025年市場注意力將會轉移到AI應用程式（App）和軟體。