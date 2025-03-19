歐、日股市 反攻向上
2025開年以來，美股落後其他主要市場。投信法人表示，川普新政對市場帶來諸多不確定性，加上近期經濟數據表現不如預期，受投資人高度青睞的美股不再一枝獨秀，反觀歐洲、日本、印度甚至中國股市，今年來反攻向上。
全球PMI製造業指數1月開始向上，有利於以出口為主的歐洲市場，由於目前本益比仍低於歷史均值，落在14倍上下，美股回落後，歐股重新獲得資金青睞，也開始反應俄烏戰爭停戰後的可能性，有利於降低歐洲風險溢酬，烏克蘭的戰後重建也可推動歐洲經濟成長。
景順首席環球市場策略師Kristina Hooper認為，預計歐元區未來的貨幣政策將比美國貨幣政策更加寬鬆。花旗經濟意外指數（Citi Economic Surprise Indexes）顯示歐元區為正值，意味著歐元區實際經濟情況優於普遍預期。儘管歐元區獲利動能為負，但狀況持續改善。
日本最新一季企業經常性利潤率達財年2007年以來新高，企業營收優於市場分析，目標價有望再度上修；印度股價已持續反應這些潛在利空，同時進入超跌區，印度成長故事仍未變，投資價值也開始浮現。
野村投信國內股票投資部主管呂丹嵐指出，投資市場長久以來的「TINA（There is no alternative）」說法近期出現挑戰，過去投資人認為除了美股外，其他市場因經濟成長不夠好等因素，不具有投資價值，但隨著川普上任開始課徵關稅，其他地區如歐盟、中國等亦祭出反制措施，投資人不僅擔心關稅會引起通膨，更擔心美國經濟將陷入衰退，恐慌情緒引起美股轉趨震盪。
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