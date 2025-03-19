金融債雙利多 後市有戲

美國的金融機構可望受惠於放寬監管，因此近期金融股的股票與債券均已開始反應此一正面的影響，美國金融股在川普當選後表現持續領先大盤，金融主順位債與次順位債過去一年表現也超越全球投資級公司債。

在美國緩步降息基調不變下，投資金融債有機會享有金融監管鬆綁以及降息的雙重利多，後市看好。野村全球金融收益基金經理人林詩孟表示，在川普當選後，金融債表現領先投資級公司債的態勢更加顯著，根據統計，過去一年金融次順位債上漲7.52%，金融主順位債上漲6.55%，均領先全球投資級公司債的5.48%，金融債已在反映川普上任後的政策面利多。

例如對於銀行業，推延美國銀行業資本適足率相關規則，將有助獲利增加、資本增長；對於消金與金融科技公司實施低度審查，有利相關產業發展。

野村投信投資策略部副總張繼文指出，金融主順位與次順位債目前到期殖利率處於近十年相對高檔，具高殖利率與低評價優勢，自2023年10月19日以來，金融主、次順位債殖利率緩步下降，若未來殖利率持續下降，搭配目前相對高殖利率優勢，金融債值得期待。

永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF經理人陳鎮平表示，目前美國十年期公債殖利率在歷史相對高位，後續若經濟數據持續降溫，市場對聯準會降息預期增加，美國十年期公債殖利率可能持續滑落，想要鎖利兼賺取債券價差的投資人把握進場時機。