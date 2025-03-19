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陸港科技商品 有看頭

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

中國人行釋出將擇機降準降息訊息，根據歷史統計，過去人行降準降息後，均帶動股市出現一波漲勢。投信法人表示，中國股票有重估空間，看好科技股前景，建議投資人可以鎖定陸港科技相關基金作中長期布局。

根據Lipper統計，今年陸港股基金績效表現突出，以年初迄今來看，表現最好的前10檔陸港股票基金，都有10%以上的正報酬。新光恒生科技指數基金經理人詹佳峯表示，人行重申實行適度寬鬆貨幣政策，擇機降準降息消息釋出，資金有助於中國經濟復甦，吸引搶短資金入市。

除央行外，中國大陸金融監管總局也鼓勵銀行業等金融機構，在風險可控的前提下加大個人消費信貸投放力度，並要求金融機構持續發展消費金融，助力內地消費更加活絡。詹佳峯認為，目前中國官方對經濟、消費及股市利多政策相繼出台，搭配年後DeepSeek效應帶動中國人工智能熱潮再起，中國科技、製造業產業鏈實力突出，重獲全球市場關注。

過去三年以來，陸港股黯淡無光，但DeepSeek推出，讓中國科技股重新成為全球投資者關注的焦點。今年以來，香港恒生指數在全球主要股市中漲幅名列前茅，推動港股大漲的主要推手就是科技股。統一大中華中小基金經理人陳意婷表示，目前港股漲幅集中於恒生科技股巨頭，其餘板塊輪動受惠程度有限，但考量中國AI軍備競賽剛展開，看好大中華股市後續AI浪潮題材。

中國雲巨頭及邊緣AI相關應用受惠者，多數於港股上市，因此中期看好港股優於陸股。長線而言，中國AI軍備競賽剛展開。

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