買黃金基金 兩路並進

川普關稅戰、地緣政治、經濟風險使避險情緒上升。法人預估，下半年金價上看3,000美元／盎司，維持對黃金樂觀看法，建議以黃金基金投入，同時布局黃金與金礦公司，享有配息級別，達到風險分散效果。

根據理柏資訊統計至13日，觀察近一周黃金及貴金屬相關基金績效表現，富蘭克林黃金、晉達環球策略基金-環球黃金、DWS 投資黃金貴金屬股票、施羅德環球基金系列－環球黃金、貝萊德世界黃金、新加坡大華黃金及綜合、元大黃金期貨信託基金等，皆達2.3%以上，表現亮眼。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂夫．蘭德（Steve Land）表示，川普總統就任後推出一系列新政策，其中包括宣布對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅（該計畫在2月初宣布，但隨後又延遲了30天）。

反覆的關稅政策讓各國感到緊張，但這種不確定性有利於黃金表現。因此，美國的經濟數據強勁，降低市場對2025年進一步降息的預期，本應會對金價造成壓力，但由於目前黃金的避險需求，反而抵消壓力情緒。

貿易關稅的不確定性引發全球黃金空頭擠壓，不過推動黃金價格上漲的關鍵正面因素依然良好，包括強勁的避險需求、強勁的央行購買力、持續的國內零售需求，以及最近人們對經濟成長放緩的擔憂加劇。

據本月7日發布的《2025 年第2季度全球展望》，維持對黃金的樂觀看法，長期避險需求仍將保持強勁。

大華銀投信指出，一般而言，交易所金屬庫存增加被視為需求疲軟的負面訊號，然而關稅情勢的不確定性導致大量金條突然回流美國，進而引發全球金條的空頭擠壓。不過觀察黃金期貨曲線，正價差進一步擴大，顯示黃金的長期需求更加強勁，維持黃金後市樂觀看法。