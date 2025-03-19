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高人氣台股基金 出列

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

川普關稅之亂讓台股基金規模、績效同步回檔，累計共30檔台股基金獲逆勢加碼，今年來維持淨申購且總受益人數、定時定額人數同步成長，其中復華、統一、國泰、安聯等旗下基金最受青睞。

根據投信投顧公會最新統計，台股基金規模（國內投資股票型）在去年底創下新高後，因今年來市場變數增多，規模連兩個月下滑，總受益人數及定時定額亦未能再創佳績，不過，在AI商機成長可期下，仍吸引投資人趁行情震盪進場做中長線投資布局。

在30檔獲得逆勢加碼的台股基金當中，復華全方位、統一奔騰、復華復華、國泰台灣高股息、國泰中小成長、安聯台灣科技等六檔基金今年來總受益人數增長達三位數，定時定額扣款人數亦同步增加，並吸引逾億元的淨申購表現。

投信法人表示，短線關稅議題及經濟放緩疑慮影響市場風險情緒，導致美、台股接連跌破年線支撐，研判主要來自市場信心因素所致，若能擺脫關稅政策不確定性、Fed重現降息意願，股市可望隨信心回復重回上漲趨勢，與AI等科技成長題材連動性高的台股市場也將受惠，建議在行情震盪時期以定時定額或逢低分批方式，平均投資成本、分散風險。

復華全方位基金經理人呂宏宇指出，待4月2日川普關稅政策明朗化後，隨市場雜音消退，整體台股表現有機會恢復多頭走勢，因此長線配置主軸仍是以AI供應鏈為主，或搭配基期較低、基本面轉強之產業及高殖利率題材，掌握盤勢類股輪動。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，川普政策不確定性，使半導體族群短線股價出現波動，壓抑台股表現。但政策及談判定案後，股市可望回歸基本面。以基本面來說，半導體景氣上行週期有機會延續，企業財報獲利向上有利相關類股後市表現。受惠AI加速成長，AI GPU、ASIC與機器人等類股，也具備成長潛力。

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