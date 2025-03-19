生技商品 資金避風港

國際市場震盪，生技醫療類股顯現防禦特性，今年來多檔生技醫療相關主動式基金及被動式ETF績效表現優於台股大盤。法人表示，長線來看醫療需求穩健與產業創新題材多元的支持下，成為資金避風港，可作為投資組合分散標的。

今年來生技相關指數逆勢上漲，NBI生技指數漲4.6%、MSC生技醫療指數上漲6.3%。根據CMoney統計至14日，績效逾3%的產品包括：野村全球生技醫療基金、景順全球康健基金、群益那斯達克生技、安聯全球生技趨勢基金、凱基醫院及長照產業基金等，表現亮眼。

綜合野村、安聯投信表示，針對近期國際情勢，近期國際金融市場風險升高，美國經濟前景雜音變多，再加上美國政府財政、關門風險再現，面對美國政策的不可預測性，投資人需要耐心應對市場波動，布局策略不妨考慮生技醫療相關題材股作為因應。

綜合群益那斯達克生技ETF（00678）經理人張晏禎、群益投信海外股票研究團隊表示，生技醫療產業因受關稅的影響程度較低，評價面亦屬合理，今年預計將有多款新藥獲得核准，搭配接下來也陸續有重量級醫學年會登場，包括美國癌症研究協會年會、美國基因與細胞療法學會年會、美國臨床腫瘤學會年會等，而美國向來擔任領頭羊角色，在產業需求面向、川普政府有望減少監管，有助進一步促進產業發展，投資前景仍值留意。

展望後市，凱基醫院及長照產業基金經理人黃廷偉表示，隨著DeepSeek問世，AI大數據的應用對精準醫療與生技醫療有極大幫助，也有助加速新藥研發速度，推進製藥產業發展。

近期市場受關稅、通膨議題影響，不確定性升高，持續震盪，擁有剛性需求撐腰的醫療保健產業，其防禦特性可望持續吸引資金青睞，加上過去兩年已經歷一波修正，基期相對S&P 500指數為低，預期2025年S&P 500醫療產業指數EPS年成長率可望達20.5%，顯著高於整體S&P 500指數的14.8%，產業成長力道高於S&P 500指數，評價面又相較S&P 500指數便宜，建議可趁評價相對便宜之際，逢低伺機定期定額布局。