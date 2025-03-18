國泰台灣高股息經理人：台股今年可望先蹲後跳 投資不暫停

美國財政部長貝森特日前出面信心喊話，表示近期股市出現回檔屬於健康現象，且目前美國政府正擬定相應政策，淡化市場對美國經濟可能衰退的疑慮；美股周一收揚，台股也連兩日由黑翻紅，國泰台灣高股息經理人梁恩溢表示，即便川普上任後股市歷經多次暴跌，其實川普的每一步棋都有其背後意涵，無論是關稅談判、開採石油、俄烏停火協議等，看似毫無章法令各國措手不及，實則都是為了最終目的「讓美國再次偉大」，對美股及台股後市不看淡，認為此時的低點正是投資人豐富持有基金配置的最好時機。

國泰台灣高股息經理人梁恩溢指出，台股已連漲兩年，進入2025年的前兩個月並不平靜，但觀察台股呈現明顯箱型震盪，大盤逢高就出現賣壓，但逢低也有撐，投資看的就是長期經濟是否向上，從逢低有撐就可看出台股基本面沒問題，反而這陣子的低點，同時也為主動式基金操盤布局帶來絕佳的進場時機，基金已伺機卡位股價拉回的價值股，拉高基金防禦力。

梁恩溢指出，國泰台灣高股息從2020年成立以來，雖然基金名稱有「高股息」，但策略和大家所熟知的高股息ETF大有不同，會避開多檔ETF追捧的個股，因ETF指數邏輯如果大同小異，就容易重複買進同一個股，而出現股價評價面被高估的異象，國泰投信的投研團隊會挖掘台灣市場的隱形冠軍，從價值面找出被低估的企業，積極為投資人創造更大的投資價值，這是主動式基金最大的優勢。

針對台股何時才能撥雲見日，梁恩溢認為，基金投資人無須太過擔憂，台股幾十年來持續成長，逢低更應該勇敢入場，善用國泰投信基金平台「國泰e家人」，有定期定額、定期不定額、加碼鑽(逢低扣款)等多項投資設定可供選擇，或搜尋「國泰泰享退」網站的退休試算機，了解現階段的理財規劃是否足夠；重點是投資不暫停，台灣過去兩年在AI浪潮第一波席捲全球時，在第一階段基礎建設時，展現台廠供應鏈的團隊優勢，在ChatGPT、DeepSeek、Claude、Gemini等各式各樣的生成式AI工具在各行各業百花齊放下，未來勢必會在硬體端的換機潮中再佔一席之地，看好台股長線多頭向上。

以國泰台灣高股息為例的話，基金有配息和不配息兩種級別可供投資人選擇，其中配息級別在2024年更進一步調整配息機制，原本每半年度的資本利得加碼分配，調整成可彈性在「每月」分配，刷帳戶可望更有感。梁恩溢建議，選股交給專業團隊，投資人要做的就是謹守紀律，在台股低潮時積極累積基金單位數，會有更大的機會享受台股先蹲後跳的年底行情。