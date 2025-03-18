快訊

114學年繁星推薦9點開放查詢 錄取考生名單這裡查

房價一坪回到8萬會怎麼樣？他推估：生活會變得更美好的7個現象

影／強烈冷氣團發威！玉山下雪達1公分 銀白雪景曝光

美科技股潛利靚

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
資產管理業者表示，儘管近期美股面臨壓力，但投資人不妨趁回檔修正分批或定期定額進場投資，且美股中，以卡位創新科技股的潛在報酬率最高。 美聯社
資產管理業者表示，儘管近期美股面臨壓力，但投資人不妨趁回檔修正分批或定期定額進場投資，且美股中，以卡位創新科技股的潛在報酬率最高。 美聯社

資產管理業者表示，儘管近期美股面臨壓力，但投資人不妨趁回檔修正分批或定期定額進場投資，且美股中，以卡位創新科技股的潛在報酬率最高。

根據統計，過去20年來，任一月份進場定期定額投資S&P 500指數三年，平均報酬率為18%，若投資具創新題材的科技股，平均報酬率更達29%，上漲機率超過九成，其次為消費耐久財，平均報酬率21.9%，再來是醫療股，平均報酬率19.1%。

輝達GTC大會於美西時間17日至21日舉行，各界聚焦執行長黃仁勳將在台灣時間19日凌晨1時發表演講，預計將談論AI代理、機器人技術與加速運算的未來發展。輝達GTC大會主要以AI、電腦圖學、資料科學、機器學習、機器人技術為探索主題，展會有超過千場演講、300多場現場展示，本次GTC大會還將首度舉辦「量子日」，外界關注展期推出的新產品、服務與技術。

投資銀行Wedbush認為，全球經濟充滿關稅疑慮、經濟衰退風險、市場波動之際，本次GTC大會可能成為科技領域重要轉折點。

在投資布局方面，富蘭克林證券投顧建議，投資人可以美國穩定月收益平衡型基金或複合債券型基金為核心，搭配定期定額投資創新科技基金，例如富蘭克林坦伯頓創新科技基金，透過資產組合打造攻守兼備的投資組合，參與長期科技發展機會。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫也認為，市場波動性受諸多因素牽動而增加，但中長線布局建議聚焦基本面。

延伸閱讀

高雄市長陳其邁上任後首度訪美 明天參訪NVIDIA總部

法人：GTC將迎來伺服器新架構 這幾檔供應鏈有望受惠

貿聯NVIDIA GTC 2025聚焦AI優化互連解決方案

輝達GTC暖場秀助燃 迎廣獨占電腦周邊漲停寶座

相關新聞

美科技股潛利靚

資產管理業者表示，儘管近期美股面臨壓力，但投資人不妨趁回檔修正分批或定期定額進場投資，且美股中，以卡位創新科技股的潛在報...

第2季基金投資趨勢／股六債四配置 降低川普2.0風險

美國總統川普在2025年元月上任，全球金融市場也跟著其政策動盪起伏。展望第2季，全球經濟及金融市場面臨更多變數，投資人在...

投等債單周流入50億美元

過去一周，整體固定收益型ETF共獲62.9億美元資金淨流入，主要為美債獲27.9億美元、歐債獲7.6億美元淨流入，但亞債...

美非投等債 不怕亂流

美國聯準會（Fed）本周將開利率政策會議，市場預期Fed本次將維持利率不變。法人指出，美國今年經濟仍可望溫和成長，且企業...

海外高息商品 押對寶

近期全球經濟成長放緩的擔憂升溫，投資者傾向配置較為穩健的資產，帶動今年來海外高息ETF平均漲幅為5.7%，同期間台股高息...

債券、貨幣基金 錢潮湧

川普關稅戰沒完沒了，投資人急著規避風險資產。資金流向顯示，上周股票型基金淨流出金額為今年來最高，其中，科技基金過去六周中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。