資產管理業者表示，儘管近期美股面臨壓力，但投資人不妨趁回檔修正分批或定期定額進場投資，且美股中，以卡位創新科技股的潛在報酬率最高。

根據統計，過去20年來，任一月份進場定期定額投資S&P 500指數三年，平均報酬率為18%，若投資具創新題材的科技股，平均報酬率更達29%，上漲機率超過九成，其次為消費耐久財，平均報酬率21.9%，再來是醫療股，平均報酬率19.1%。

輝達GTC大會於美西時間17日至21日舉行，各界聚焦執行長黃仁勳將在台灣時間19日凌晨1時發表演講，預計將談論AI代理、機器人技術與加速運算的未來發展。輝達GTC大會主要以AI、電腦圖學、資料科學、機器學習、機器人技術為探索主題，展會有超過千場演講、300多場現場展示，本次GTC大會還將首度舉辦「量子日」，外界關注展期推出的新產品、服務與技術。

投資銀行Wedbush認為，全球經濟充滿關稅疑慮、經濟衰退風險、市場波動之際，本次GTC大會可能成為科技領域重要轉折點。

在投資布局方面，富蘭克林證券投顧建議，投資人可以美國穩定月收益平衡型基金或複合債券型基金為核心，搭配定期定額投資創新科技基金，例如富蘭克林坦伯頓創新科技基金，透過資產組合打造攻守兼備的投資組合，參與長期科技發展機會。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫也認為，市場波動性受諸多因素牽動而增加，但中長線布局建議聚焦基本面。