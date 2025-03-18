投等債單周流入50億美元

過去一周，整體固定收益型ETF共獲62.9億美元資金淨流入，主要為美債獲27.9億美元、歐債獲7.6億美元淨流入，但亞債遭2.2億美元淨流出。從債券信評看，投資等級債ETF資金流入50.0億美元，非投資等級債ETF則遭10.7億美元資金流出。

美國2月CPI、PPI通膨數據放緩，市場權衡關稅對經濟的影響，美國公債殖利率小幅攀升，資金則持續湧入債市、力道則些許放緩。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，地緣緊張升溫、關稅可能潛在導致全球貿易戰，及在通膨壓力仍存下，政策結果的不確定性將使市場相對動盪，非投資等級債市投資更須講究精選持債與著重品質，看好具產業領導地位與財務流動狀況佳的企業，其中金融與能源特別受惠於監管鬆綁，而工業則受惠於製造業回流下的各種設備及運輸需求。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克認為，市場各項變數都將使短線波動偏高，建立跨資產、跨風格與跨標的間低相關性的投資組合將有助於抵禦市場波動，且收益也有助於緩衝市場下檔風險。

債市則應廣布公債、機構房貸抵押債、投資級債與非投資級債以掌握各類收益機會。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，當前總經環境呈現通膨與經濟放緩交錯的局面，市場關注聯準會未來貨幣政策動向，以及貿易戰對經濟基本面的影響。資金轉向防禦性資產，風險性債券市場承壓。