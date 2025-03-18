美非投等債 不怕亂流

美國聯準會（Fed）本周將開利率政策會議，市場預期Fed本次將維持利率不變。法人指出，美國今年經濟仍可望溫和成長，且企業違約率仍低，有利非投資等級債，但要避開產業前景變差及過度舉債的發債公司。

路博邁美國非投資等級債券團隊共同主管柯欽斯基（Christopher Kocinski）昨（17）日來台指出，今年年初市場仍預期美國今年國內生產毛額（GDP）成長率可達2%或以上。不過，川普上台後，關稅政策將大幅衝擊經濟前景。

柯欽斯基指出，川普關稅政策對美經濟成長率影響估達0.5至0.75個百分點，美今年經濟應仍可望溫和成長，不致陷入衰退。美非投等債發債企業80%營收來自美國，受到出口的衝擊較低，預期不會有企業因為關稅議題而違約或倒閉。

在Fed動向方面，柯欽斯基指出，原本年初市場仍預估Fed今年可能降息兩次，目前已調到一至二次，可能數個月都按兵不動，要觀察更多數據才會宣布降息。

柯欽斯基表示，觀察違約或倒閉企業可發現，這些企業不見得屬於景氣循環產業，並不是因為總體經濟環境變差而違約，反而較可能是因為產業出現劇烈的改變，或是公司本身舉債過高。

以美國傳統廣播及電視公司來看，即產業巨變例子，柯欽斯基說，他的子女已不太看電視。路博邁NB非投等債基金，就沒有持有美國傳統廣播及電視公司債。

違約率方面，柯欽斯基預期，今年美非投等債違約率約在1.5%歷史低檔區，明年也不會高出太多，主要是因為企業體質改善，加上過去會發行非投資等級債的企業轉到其他市場籌資，例如私募及第二留置權債市場。