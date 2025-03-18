海外高息商品 押對寶

近期全球經濟成長放緩的擔憂升溫，投資者傾向配置較為穩健的資產，帶動今年來海外高息ETF平均漲幅為5.7%，同期間台股高息ETF平均約1.5%，反應海外高股息ETF成分股多以金融、原物料、非核心消費與工業為主，避過這波科技股修正。

因美國總統川普政策反覆的不確定性因素影響，美股四大指數紛紛回測年線整理，連帶影響與美股連動性高的台股，而過往處於低基期的歐股與港股冒出頭，成為今年表現最亮眼的市場。

根據CMoney統計至3月17日，今年以來前三強都是由投資海外高息ETF拿下，依序為中信中國高股息（00882）11.5%、中信日經高股息9.3%、中信全球高股息8.1%；台股ETF前三則依序為國泰股利精選30漲4.7%、FT臺灣永續高息3.9%、群益科技高息成長3.3%。

中國信託投信指出，歐洲央行暗示可能提前降息、且評價較低；陸港股則在中國政府推出刺激經濟政策提振市場情緒、且評價亦較低的情況下，今年以來持續反彈，表現領跑全球股市，也反映在相關ETF的表現上，尤其陸港股主題的海外ETF表現亮眼。

高股息ETF方面，中國信託投信表示，台灣高股息與海外高股息族群相關性不高，其中以中國高股息的相關性最低，其次為歐洲與全球高股息，顯示今年以來若納入中國與全球高股息作為高股息類股配置，將有利於降低整體投資組合的波動性。

中信全球高股息經理人陳雯卿表示，隨著川普上任後放寬監管，及關稅戰、俄烏戰後重建題材等，有利金融、傳產類股，今年海外高股息ETF相對具有吸引力。

在台股市場，國泰永續高股息經理人游日傑表示，輝達GTC大會登場，有望帶動台股迎春；後續台股仍有利多，包括5月台北國際電腦展（COMPUTEX），輝達執行長黃仁勳主題演講受到全球矚目，市場期待獲得最新AI趨勢進展，有望帶動一眾台股AI供應鏈走揚。