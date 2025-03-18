第2季基金投資趨勢／股六債四配置 降低川普2.0風險

美國總統川普在2025年元月上任，全球金融市場也跟著其政策動盪起伏。展望第2季，全球經濟及金融市場面臨更多變數，投資人在建立及調整投資組合時要注意哪些風險？應該加碼或調降風險資產？本報特別邀請主要基金公司提供2025年第2季投資建議，大致以五檔基金進行資產配置，希望能協助穩健型投資人趨吉避凶，降低川普風險。

富蘭克林投顧表示，川普將關稅政策和貿易威脅視為談判的籌碼，短期市場難免震盪，但減稅及監管放鬆政策有望使美股跌深反彈。建議投資人，第2季投資布局可採取股六債四比重，以債券及平衡型基金來降低投資組合的波動。

在美國收益平衡型基金方面，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金是富蘭克林的旗艦基金之一，成立逾25年，常獲基金獎肯定，建議比重可占20%。到1月底，這檔基金以債券比重占51%最多，再來是股票（含可轉證及股權連結商品）的48%、現金的1%。如果選擇美元或日圓避險月配息級別，半年來的年化配息率介於7.99%到8.36%。

基金經理人波克（Edward Perks）指出，政策動向、股市評價面、經濟數據與地緣政治等各項變數都將使市場波動偏高。建立跨資產、跨風格與跨標的之間低相關性的投資組合，將有助於抵禦市場波動。其中，高股利股因為有股利作緩衝，更能降低波動影響。

富蘭克林坦伯頓公司債基金主要投資美國非投資級債券，也可布局20%。這檔基金自1996年成立至今已近30年，經歷過七次美國總統大選的洗禮，中長期績效穩健，國人相當捧場，持有比重接近基金的六成。這檔基金平均債信評等為BB-，平均存續期間為2.88年。如果選擇美元或日圓避險月配息級別，半年來的年化配息率介於6.53%到6.84%。

基金經理人華勒（Glenn Voyles）表示，非投資級債需求健康，加上供給有限，創造2025年開年來的順風。總經環境仍具支撐且金融條件仍屬寬鬆，發行人得以順利再融資，使違約率仍處低檔。

非投資等級債市投資更須講究精選持債與著重品質，看好具產業領導地位與財務流動狀況佳的企業，避開競爭激烈與趨勢下滑產業。

在純股票基金方面，三檔重點基金都可各占兩成。其中，富蘭克林坦伯頓創新科技基金有88.6%在美股，搭配加拿大及荷蘭等龍頭企業；前五大持股為亞馬遜、輝達、微軟、Meta、字母。

富蘭克林坦伯頓創新科技基金經理人摩伯格（Matthew Moberg）表示，預期將持續看到電子商務、軟體即服務（SaaS）、社群網路、雲端、醫療技術、電子支付的長期穩定採用。另外，顛覆性商業、基因突破、智能機器、能源轉型、指數級增長數據等五大領域提振經濟，前景也樂觀。

至於美盛銳思美國小型公司機會基金，則專注於美國小型及微型企業的投資機會，目前側重工業和科技類股。基金經理人斯托菲爾（Jim Stoeffel）表示，關稅將加速去全球化、企業回流美國及美國製造業供應鏈管理改善的趨勢，都有利於美國小型股重新取得市場領導地位，且評價面遠比其他市值或風格的股票更具吸引力。

印度長線投資機會豐富。富蘭克林坦伯頓印度基金自2022年底的12.4億美元，快速擴增到今年1月底的31.1億美元，成為台灣核備規模最大的境外印度基金。基金關注三種投資機會，即收入成長、本地消費（尤其是共享經濟、服務整合與訂閱服務）、全球供應鏈多元化（將嘉惠科技及再生能源業）。