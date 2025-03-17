信用債抗震 長線布局

美國經濟放緩，投信法人表示，關稅政策不確定性高，股市短線波動將持續，建議適度分散投資組合因應；而在環境充斥雜音，市場擔憂恐有經濟衰退下，債券可望扮演風險平衡角色，第2季看好信用債表現，既有部位可續抱，若利差或利率有所反彈，是布局好時機。

瀚亞投信投資長林如惠表示，全球企業獲利展望佳，非投資等級債近期未受長債波動影響，顯示並無經濟衰退之疑慮，非投資等級債仍存在著中線的投資機會。

瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭指出，雖然投資等級債利差近期一度擴大，但考量美國增長風險猶存，加上強勁的市場技術面與相對高的美債收益率及供應放緩，研判利差將有收斂機會，建議長投資金可布局，兼顧收益與平衡波動。

周曉蘭表示，未來12個月各國央行仍以降息為主軸，緩降息周期較經濟衰退下的大幅降息，對信用債更加有利；非投資等級債發行企業的利息覆蓋率與高現金餘額，使大多數信用債發行人能夠承受當前的收益率上升，相對高的收益率環境相對限制債券供給量，但對投資人的吸引力則增加，建議以六個月以上配置角度進行布局，以累積收益為主。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊分析，觀察資金面流向，在低而穩定的利率波動背景下，流入非投等債基金的資金顯著增加。根據美銀截至2月底資料，近四周流入非投等債資金平均值為5.96億美元，近期加速上升，可見到流入非投等債的資金顯著增加。此外，強勁的信貸基本因素、美國經濟穩健的前景，以及強勁的需求，應可在2025年維持利差相對穩定。

群益全民優質樂退組合基金經理人葉啟芳表示，在全球經貿局勢與聯準會政策動向雙重變數疊加下，風險性資產波動難免，機會與風險兼具，建議投資人不妨透過分散投資布局股、債多元資產和市場的跨國組合平衡基金來應對。